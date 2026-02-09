1. FC Kleve kassiert wieder eine Niederlage

Der 1. FC Kleve hat keinen guten Start ins neue Jahr erwischt. – Foto: Arno Wirths

Torhüter Ahmet Taner und Innenverteidiger Mehmet Darwish saßen nach dem Abpfiff niedergeschlagen im Mittelkreis. Den beiden Stammspielern des 1. FC Kleve war die Enttäuschung darüber, dass der Oberligist den Start in den zweiten Teil der Saison gründlich in den Sand gesetzt hat, weil er gerade auch das zweite Sechs-Punkte-Spiel verloren hatte, deutlich anzumerken. Eine Woche nach dem 0:1 im Heimspiel gegen die Holzheimer SG gab es erneut eine Niederlage gegen einen Konkurrenten aus der Abstiegszone für das Team. Der 1. FC Kleve musste sich vor knapp 400 Zuschauern beim Aufsteiger DJK Adler Frintrop mit 2:3 (0:1) geschlagen geben.

In der Hinrunde hatte die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar gegen diese beiden Gegner vier Punkte geholt, weil sie in Holzheim ein 0:0 erreicht und Frintrop am Bresserberg mit 2:1 bezwungen hatte. Eine ähnliche Ausbeute hatte sich der Oberligist zum Auftakt der Hinrunde erhofft. „Dass wir in diesen beiden Partien keinen Punkt geholt haben, das tut richtig weh“, sagte Akpinar nach der Partie. Der 1. FC Kleve bleibt mit drei Punkten Abstand zum rettenden 15. Rang Vorletzter.

Defensive Patzer

Entscheidend für die Niederlage waren zwei Gründe. Nummer eins: Der 1. FC Kleve patzte ungewohnt oft in der Defensive. Alle drei Gegentore fielen nach krassen Abwehrfehlern. „So kann man in der Oberliga kein Spiel gewinnen“, sagte Georg „Schorsch“ Mewes. Nummer zwei: Der Gast war über weite Strecken in der Offensive zu harmlos. „Uns fehlte die Durchschlagskraft“, so Kapitän Fabio Forster.

Thema Defensive: Beim 0:1 durch Yannick Reiners (17.) stimmte die Zuordnung bei einem Eckball nicht. Auch das 0:2 kurz nach dem Seitenwechsel fiel nach einer Standardsituation. Juliano Ismanovski hielt einen Essener bei einem Eckball am Fünfmeterraum plump so lange fest, bis Schiedsrichter Sam Zergan wirklich nichts anderes übrig blieb, als auf den Punkt zu zeigen. Nils van den Woldenberg (51.) verwandelte den Strafstoß sicher. Beim 0:3 von Tim Bönisch (75.) war dann Frederik Meurs nicht auf der Höhe.

Thema Angriff: Der 1. FC Kleve hatte zwar mehr Ballbesitz, weil der Gegner auf Konter setzte. Doch daraus konnte er wieder einmal kein Kapital schlagen. Denn es fehlten die zündenden Ideen. Und die Angreifer verloren wie schon so oft in dieser Saison die meisten offensiven Zweikämpfe.

INFO: Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve

DJK Adler Frintrop: N. Reiners - Herzog, Engelberg, Togbedji - Rübertus (90. Ornot), Brechmann, Linnig (65. Zwikirsch), Stukator (65. Wissing) - Dapprich (71. Bönisch), Y. Reiners (78. Montas), van den Woldenberg.

1. FC Kleve: Taner - Meurs, P. Divis, Darwish, Burghard (73. Gerling) - Forster (60. Haal), Klein-Wiele - Duyar (53. Badnjevic), Thuyl, Ismanovski (53. Agbo) - Kook (60. I. Akpinar).

Tore: 1:0 (17.) Yannick Reiners, 2:0 (51., Elfmeter) Nils van den Woldenberg, 3:0 (75.) Tim Bönisch, 3:1 (77., Eigentor) Steffen Herzog, 3:2 (90.+2) Tim Haal.

Vor dem Wechsel hatte der Gast nur eine gute Torchance, als Niklas Klein-Wiele mit einem Schuss aus spitzem Winkel am Essener Keeper scheiterte. Weitere Gelegenheiten gab es nicht, weil den Offensivkräften in einigen aussichtsreichen Situationen der letzte Zug zum Tor fehlte.

Das änderte sich nach der Pause erst, als Umut Akpinar nach und nach fast das komplette Personal in der Offensive ausgetauscht und schließlich Niklas Klein-Wiele aus dem defensiven Mittelfeld in den Angriff beordert hatte. Bezeichnend war, dass Klein-Wiele auch beim Stand von 0:2 die nächste große Chance hatte, als er mit einem platzierten Kopfball am gut reagierenden Essener Schlussmann scheiterte (57.).

Der 1. FC Kleve hatte dann Essener Unterstützung nötig, um wieder Hoffnung schöpfen zu können. Steffen Herzog fälschte in der 77. Minute eine Flanke von Nermin Badnjevic zum 1:3 ins eigene Tor ab. Tim Haal (90.+2) verkürzte auf 2:3, nachdem Dario Gerling einige Minuten zuvor schon eine Chance zum Anschlusstor vergeben hatte. Am Ende stürmte auch Torhüter Ahmet Taner mit, als der 1. FC Kleve kurz nach seinem zweiten Treffer noch einen Eckball erhielt – vergeblich.

So bitter die Niederlage war: Es gab auch zwei positive Erkenntnisse. Dominik Burghard, Neuzugang vom Ligarivalen KFC Uerdingen , bewies beim Debüt im Klever Trikot, dass er auf jeden Fall eine Verstärkung ist. Er war als linker Verteidiger ein sehr guter Ersatz für den erkrankten Elidon Bilali.

Nummer zwei: Rückkehrer Luca Thuyl ist zwar noch nicht da, wo er von der Leistung her bis zu seiner halbjährigen Fußball-Auszeit wegen eines Auslandssemesters war. Doch der 28-Jährige deutete bei einigen Aktionen bereits an, dass er schon bald wieder eine prägende Rolle im Offensivspiel des 1. FC Kleve einnehmen wird.