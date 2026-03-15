1. FC Kleve ist nach Niederlage im Kellerduell Tabellenletzter

Doch der Spielverlauf konnte vom Gastgeber in der Schlussphase noch auf den Kopf gestellt werden, weil der 1. FC Kleve sich zuvor nicht ausreichend für die gute Leistung belohnt hatte, die er vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hatte. Die Mannschaft hatte Spiel und Gegner im Griff, was auch schon in der ersten Hälfte nach dem schnellen Rückstand durch das Dingdener Tor von David Hulshorst (12.) der Fall gewesen war.

Abwehrchef Philipp Divis im Pech

Aber vor der Pause fehlte dem 1. FC Kleve in der Offensive, wie schon so oft in dieser Saison, noch die nötige Konsequenz beim Abschluss. Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff, zumal sich die Einwechslungen von Juliano Ismanovski und Elias Reffeling auszahlten. Niklas Klein-Wiele (47.) gelang schnell der Ausgleich für die Gäste, die jetzt einige gute Chancen hatten. Gestern, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden BW Dingden 1. FC Kleve 1. FC Kleve 3 2 Abpfiff

Elidon Bilali (56.) und Reffeling (61.) verpassten mit Schüssen aus kurzer Distanz das 2:1. Abwehrchef Philipp Divis (66.) hatte Pech, als er nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball nur den Innenpfosten traf. Das längst fällige Führungstor fiel mit Unterstützung des Gegners. Abwehrspieler Robin Volmering fälschte eine harte Hereingabe von Juliano Ismanovski ins eigene Tor ab (72.).

Diesen kleinen Vorwurf muss sich die Mannschaft machen

Der 1. FC Kleve ließ danach nicht locker, schaffte aber den erlösenden dritten Treffer nicht. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt, nachdem vor der Pause von der Leistung her bei uns noch ein paar Prozent gefehlt hatten. Wir haben es allerdings verpasst, den Sack zuzumachen“, sagte Akpinar.

Und das rächte sich spät, als der Kontrahent mit Hauruck-Fußball versuchte, die Partie zu wenden und der 1. FC Kleve sich ein wenig zu sehr in die Defensive drängen ließ. Das 2:2, das Matties Volmering (87.) nach einer Ecke erzielte, war schon schmeichelhaft für BW Dingden. Akpinar monierte, dass der Torschütze beim Zweikampf in der Luft ein Foul begangen haben soll. Und der Dingdener Siegtreffer durch Mohamed Salman (90.+4) war endgültig Beleg dafür, dass der Fußball manchmal halt merkwürdige Geschichten schreibt.

Der große Verlierer im Abstiegskampf

Der 1. FC Kleve war dadurch der große Verlierer des 23. Spieltags, bei dem die zehn Teams, die sich noch um den Ligaverbleib sorgen müssen, unter sich waren. Er fiel auch noch auf den letzten Platz zurück, weil das bisherige Schlusslicht SV Biemenhorst ein 3:3 bei der Holzheimer SG erreichte.

Doch Umut Akpinar wäre nicht Umut Akpinar, wenn er die Flinte jetzt ins Korn werfen würde. „Wir machen weiter und geben uns noch lange nicht auf. Die Mannschaft hat ja auch wieder gezeigt, dass sie Charakter hat“, sagte der Klever Coach.