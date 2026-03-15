1. FC Kleve ist nach Niederlage im Kellerduell Tabellenletzter

Der 1. FC Kleve hat die große Chance verpasst, Big Points im Kampf um den Klassenerhalt zu holen. Die Mannschaft musste sich im Kellerduell beim Neuling BW Dingden mit 2:3 (0:1) geschlagen geben, nachdem sie bis kurz vor Schluss noch in Führung gelegen hatte. Sie fiel auf den letzten Tabellenplatz zurück und hat nun schon sieben Punkte Abstand zum rettenden Ufer. Jetzt wird es extrem schwer, den Abstieg noch zu vermeiden.
Während einige Klever Spieler beim Abpfiff der wichtigen Partie enttäuscht zu Boden sanken, konnten die Akteure von BW Dingden ihr Glück kaum fassen. Denn sie hatten in der Schlussphase ein Spiel noch gedreht, in dem es eigentlich nur einen Sieger hätte geben dürfen: den 1. FC Kleve.
„Diese Niederlage hat die Mannschaft nicht verdient“, sagte Roland Kock, langjähriger Trainer des RSV Praest, der unter den mehr als 400 Zuschauern war. „Das ist kein gerechtes Ergebnis“, stellte Sebastian Amendt, Coach von BW Dingden, fest. Und der Klever Trainer Umut Akpinar verstand seine Fußballwelt nicht mehr. „Dieses Spiel hatte nur einen Sieger verdient gehabt“, sagte er.
Doch der Spielverlauf konnte vom Gastgeber in der Schlussphase noch auf den Kopf gestellt werden, weil der 1. FC Kleve sich zuvor nicht ausreichend für die gute Leistung belohnt hatte, die er vor allem in der zweiten Halbzeit gezeigt hatte. Die Mannschaft hatte Spiel und Gegner im Griff, was auch schon in der ersten Hälfte nach dem schnellen Rückstand durch das Dingdener Tor von David Hulshorst (12.) der Fall gewesen war.
Aber vor der Pause fehlte dem 1. FC Kleve in der Offensive, wie schon so oft in dieser Saison, noch die nötige Konsequenz beim Abschluss. Das änderte sich nach dem Wiederanpfiff, zumal sich die Einwechslungen von Juliano Ismanovski und Elias Reffeling auszahlten. Niklas Klein-Wiele (47.) gelang schnell der Ausgleich für die Gäste, die jetzt einige gute Chancen hatten.
Elidon Bilali (56.) und Reffeling (61.) verpassten mit Schüssen aus kurzer Distanz das 2:1. Abwehrchef Philipp Divis (66.) hatte Pech, als er nach einer Ecke mit einem wuchtigen Kopfball nur den Innenpfosten traf. Das längst fällige Führungstor fiel mit Unterstützung des Gegners. Abwehrspieler Robin Volmering fälschte eine harte Hereingabe von Juliano Ismanovski ins eigene Tor ab (72.).
Der 1. FC Kleve ließ danach nicht locker, schaffte aber den erlösenden dritten Treffer nicht. „Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit sehr gut gespielt, nachdem vor der Pause von der Leistung her bei uns noch ein paar Prozent gefehlt hatten. Wir haben es allerdings verpasst, den Sack zuzumachen“, sagte Akpinar.
Und das rächte sich spät, als der Kontrahent mit Hauruck-Fußball versuchte, die Partie zu wenden und der 1. FC Kleve sich ein wenig zu sehr in die Defensive drängen ließ. Das 2:2, das Matties Volmering (87.) nach einer Ecke erzielte, war schon schmeichelhaft für BW Dingden. Akpinar monierte, dass der Torschütze beim Zweikampf in der Luft ein Foul begangen haben soll. Und der Dingdener Siegtreffer durch Mohamed Salman (90.+4) war endgültig Beleg dafür, dass der Fußball manchmal halt merkwürdige Geschichten schreibt.
Der 1. FC Kleve war dadurch der große Verlierer des 23. Spieltags, bei dem die zehn Teams, die sich noch um den Ligaverbleib sorgen müssen, unter sich waren. Er fiel auch noch auf den letzten Platz zurück, weil das bisherige Schlusslicht SV Biemenhorst ein 3:3 bei der Holzheimer SG erreichte.
Doch Umut Akpinar wäre nicht Umut Akpinar, wenn er die Flinte jetzt ins Korn werfen würde. „Wir machen weiter und geben uns noch lange nicht auf. Die Mannschaft hat ja auch wieder gezeigt, dass sie Charakter hat“, sagte der Klever Coach.
Die Frage wird nur sein, wie sehr die extrem bittere Niederlage bei einem Konkurrenten im Abstiegskampf am Selbstverständnis nagt. Der 1. FC Kleve wäre bei einem Sieg bis auf drei Punkte an den rettenden 15. Platz herangerückt. Jetzt muss er eine große Enttäuschung verkraften und schon sieben Zähler aufholen, um die Mission Klassenerhalt zu erfüllen – eine immense Hypothek.