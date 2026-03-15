1. FC Kleve ist jetzt Letzter, Puhe-Show, Bosnjak trifft doppelt

Kleve und St. Tönis gehen leer aus. – Foto: Jens Terhardt

Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein: Das große Lokalderby zwischen 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg endet ohne Sieger, während KFC Uerdingen in Essen einen wichtigen Auswärtssieg einfährt. SV Blau-Weiß Dingden dreht ein wildes Spiel gegen 1. FC Kleve in der Nachspielzeit und SV Biemenhorst rettet dank Luca Puhe noch ein spektakuläres Remis bei der Holzheimer SG.

Die Bilanz im Monheimer Derby sieht für die Sportfreunde Baumberg insgesamt nicht schlecht aus, einen weiteren Sieg konnten die Schützlinge von Trainer Salah El Halimi am Sonntag beim 1. FC Monheim allerdings nicht folgen lassen. Beim 1:1 sorgte Louis Klotz zwar nach zehn Minuten für die Baumberger Führung, als er einen Fehler im Monheimer Spielaufbau direkt bestrafte, doch Isaac Kang und Talha Demir ließen im weiteren Verlauf der ersten Hälfte Chancen ungenutzt, das Resultat auszubauen. Dafür bedankte sich dann Jan Luca Kiefer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als er einen Kopfball für das Team von Dennis Ruess in die Maschen des Baumberger Tores köpfte, den Spielanteilen nach auch nicht unverdient. Nach der Pause hatte Baris Sarikaya noch eine gute Möglichkeit für die Baumberger, bei denen in der 79. Minute Torschütze Klotz allerdings die Ampelkarte sah. So hatte kurz vor Schluss Emin Safikhanov noch die Chance zum Monheimer Siegtreffer, es blieb jedoch beim 1:1.

Einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf hatte sich der 1. FC Kleve nach dem Punktgewinn gegen Spitzenreiter Ratingen in der Vorwoche gewünscht, ein ganz bitterer Rückschlag ist es stattdessen beim Aufsteiger BW Dingden geworden. Durch zwei späte Tore verloren die Klever einen eigentlich schon fast sicher geglaubten Auswärtserfolg noch vollends aus den Händen. Zwar führten die Dingdener durch David Hulshorsts Treffer aus der 12. Minute zur Pause mit 1:0, doch die Antwort des Teams von Umut Akpinar nach der Pause war stark. Schnell traf Niklas Klein-Wiele zum Ausgleich, und mit dem Tor von Youngster Elias Reffeling hatten die Klever das Spiel gedreht. Danach sah es auch nach 86 Minuten noch aus, ehe sich das Spiel noch einmal komplett drehte. Matties Volmering glich zum 2:2 aus, und mit der letzten Aktion des Spiels in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Mohamed Salman mit seinem neunten Saisontor noch für das 3:2 der Dingdener. Einerseits ist das eine Qualität, andererseits auch ein wenig Glück. Der Sieg spült Dingden auf Platz elf, mit zwei Punkten Vorsprung auf Abstiegszone in einer unglaublich engen unteren Tabellenhälfte, Kleve hat wieder die Rote Laterne übernommen. ________________ Bosnjak lässt Schonnebeck jubeln

Die SpVg Schonnebeck gewann beim SC St. Tönis 1911/20 mit 3:2 und überholt den Fusionsverein, der auf Rang sechs fällt. Zwar brachte Morten Heffungs die Gastgeber zunächst in Führung (21.), doch Noah Kloth glich fast im direkten Gegenzug aus. St. Tönis ging durch Adonis Milaj erneut in Front, ehe Niko Bosnjak nach der Pause erst ausglich und schließlich kurz vor Schluss auch den Siegtreffer erzielte (84.). Schonnebeck hat sechs Punkte Rückstand auf Ratingen. ________________ KFC Uerdingen holt Auswärtssieg

________________ Puhe trifft dreifach - Spektakel in Holzheim

Sechs Tore und viele Wendungen gab es beim 3:3 zwischen der Holzheimer SG und dem SV Biemenhorst. Früh brachte Luca Puhe die Gäste per Foulelfmeter in Führung (3.). Holzheim antwortete jedoch schnell und drehte das Spiel durch Arton Tolaj und Sakaki Ota. Doch Puhe erwischte einen Sahnetag: Mit zwei weiteren Treffern brachte er Biemenhorst erneut in Führung. Die Gastgeber gaben sich allerdings nicht geschlagen und kamen in der Schlussminute durch Paul Wolf noch zum 3:3-Ausgleich. Während Biemenhorst die rote Laterne an Kleve abgetreten hat, hat Holzheim einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone. >>> Mehr zur starken Leistung von Luca Puhe ________________ Büderich entführt Punkt aus Homberg Heute, 15:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg FC Büderich FC Büderich 0 0 Abpfiff Der VfB Homberg rutscht weiter Richtung Tabellenkeller ab, nach dem Sonsbeck-Sieg bleibt es bei einem Punkt Vorsprung. Und daheim war gegen den FC Büderich mehr drin, denn die Gäste spielten fast 40 Minuten wegen einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl, gebracht hat das aber aus Sicht der Hausherren wenig bis gar nichts. Büderichs Punktgewinn sichert Rang neun. ________________ Ratingen verhindert Pleite

Das ist der nächste Spieltag

24. Spieltag

Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19

Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden

So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20

So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim

So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg

So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck

So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden

So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop

So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG





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