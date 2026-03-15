1. FC Kleve ist jetzt Letzter, Puhe-Show, Bosnjak trifft doppelt

Spieltag 23 in der Oberliga Niederrhein: Das große Lokalderby zwischen 1. FC Monheim und Sportfreunde Baumberg endet ohne Sieger, während KFC Uerdingen in Essen einen wichtigen Auswärtssieg einfährt. SV Blau-Weiß Dingden dreht ein wildes Spiel gegen 1. FC Kleve in der Nachspielzeit und SV Biemenhorst rettet dank Luca Puhe noch ein spektakuläres Remis bei der Holzheimer SG.
Die Bilanz im Monheimer Derby sieht für die Sportfreunde Baumberg insgesamt nicht schlecht aus, einen weiteren Sieg konnten die Schützlinge von Trainer Salah El Halimi am Sonntag beim 1. FC Monheim allerdings nicht folgen lassen. Beim 1:1 sorgte Louis Klotz zwar nach zehn Minuten für die Baumberger Führung, als er einen Fehler im Monheimer Spielaufbau direkt bestrafte, doch Isaac Kang und Talha Demir ließen im weiteren Verlauf der ersten Hälfte Chancen ungenutzt, das Resultat auszubauen. Dafür bedankte sich dann Jan Luca Kiefer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als er einen Kopfball für das Team von Dennis Ruess in die Maschen des Baumberger Tores köpfte, den Spielanteilen nach auch nicht unverdient. Nach der Pause hatte Baris Sarikaya noch eine gute Möglichkeit für die Baumberger, bei denen in der 79. Minute Torschütze Klotz allerdings die Ampelkarte sah. So hatte kurz vor Schluss Emin Safikhanov noch die Chance zum Monheimer Siegtreffer, es blieb jedoch beim 1:1.
Die SpVg Schonnebeck gewann beim SC St. Tönis 1911/20 mit 3:2 und überholt den Fusionsverein, der auf Rang sechs fällt. Zwar brachte Morten Heffungs die Gastgeber zunächst in Führung (21.), doch Noah Kloth glich fast im direkten Gegenzug aus. St. Tönis ging durch Adonis Milaj erneut in Front, ehe Niko Bosnjak nach der Pause erst ausglich und schließlich kurz vor Schluss auch den Siegtreffer erzielte (84.). Schonnebeck hat sechs Punkte Rückstand auf Ratingen.
Während Biemenhorst die rote Laterne an Kleve abgetreten hat, hat Holzheim einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone.
24. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - Ratingen 04/19
Sa., 21.03.26 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - VfB 03 Hilden
So., 22.03.26 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - SC St. Tönis 1911/20
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck - 1. FC Monheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr KFC Uerdingen - VfB Homberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SpVg Schonnebeck
So., 22.03.26 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SV Blau-Weiß Dingden
So., 22.03.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - DJK Adler Union Frintrop
So., 22.03.26 15:30 Uhr FC Büderich - Holzheimer SG
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