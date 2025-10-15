1. FC Kleve ist im Achtelfinale gefordert

Umut Akpinar ging am Freitagabend nach dem bitteren 1:3 im Duell der Kellerkinder gegen den TSV Meerbusch schnell zur Tagesordnung über. „Wir müssen weiter hart an uns arbeiten. Am Dienstag machen wir beim Training damit weiter“, sagte der Coach des Oberligisten 1. FC Kleve nach der Niederlage, die seine Mannschaft ans Tabellenende zurückgeworfen hatte. Viel Zeit dafür, die jungen Spieler im Kader weiter nach vorne zu bringen, haben Akpinar und sein Team in dieser Woche indes nicht. Denn am Mittwochabend steht im Achtelfinale des Niederrheinpokals das Heimspiel gegen den SC St. Tönis an. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr in der Eroglu-Arena.

Duplizität der Ereignisse: Der 1. FC Kleve trifft im Pokal erneut auf ein Team, gegen das er gerade in der Liga gespielt hat. In der Runde zuvor hatte er einen 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Monheim geschafft, bei dem er zehn Tage zuvor in der Meisterschaft mit 0:3 verloren hatte. Jetzt gibt es ein schnelles Wiedersehen mit dem SC St. Tönis – zehn Tage nach dem 2:1-Heimsieg in der Liga.

Der 1. FC Kleve baute damit seine gute Bilanz gegen St. Tönis aus. Er hat vier der letzten sechs Spiele gegen den Gegner gewonnen. In der Favoritenrolle sieht Akpinar sein Team deshalb keinesfalls, zumal St. Tönis in der Meisterschaft am Sonntag mit dem 4:0-Sieg gegen den VfB Homberg ein Ausrufezeichen gesetzt hat. „Wir stehen vor einer sehr schweren Aufgabe. Es wird viel Arbeit und Intensität nötig sein, um in die nächste Runde zu kommen. Wir wollen unbedingt ins Viertelfinale. Denn die Chance ist groß, da ein Heimspiel gegen einen sehr attraktiven Gegner zu erwischen“, sagt der FC-Trainer.

Akpinar: "Das ist ein langer Weg"

Er hat sich das Meerbusch-Spiel am Montag noch einmal auf Video angeschaut. Ihn ärgerte vor allem, „dass wir wieder eine Chance verpasst haben, die Abstiegsplätze zu verlassen“. Hauptgrund für die Niederlage war auch für ihn, dass der 1. FC Kleve vor der Pause wenige Minuten bei der Defensivarbeit sehr naiv agiert und alle Gegentore kassiert hatte.

Umut Akpinar lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. „Wir kennen diese Situation und bleiben deshalb geduldig. Wir müssen seit Jahren einen Aderlass verkraften und immer wieder junge Spieler an das Oberliga-Niveau heranführen. Das ist ein langer Weg. Aber wir werden das wieder schaffen und in der Klasse bleiben“, sagt er.

Die Fehler in der Defensive waren auch darauf zurückzuführen, dass in Frederik Meurs (erkrankt) und Philipp Divis (Knieverletzung) zwei gesetzte Abwehrspieler fehlten. Rechtsverteidiger Meurs könnte gegen St. Tönis in die Startelf zurückkehren. Innenverteidiger Divis wird wohl weiter fehlen. „Denn wir wollen bei ihm kein Risiko eingehen“, sagt Akpinar.