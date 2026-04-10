1. FC Kleve ist im Abstiegskampf jetzt zum Siegen verdammt Der Oberligist 1. FC Kleve hat in den ersten neun Spielen der Rückrunde nur vier Punkte geholt, obwohl die Leistungen zuletzt stimmten. Jetzt muss das Schlusslicht eine Serie starten, um den Abstieg noch zu verhindern. Ein weiterer Stammspieler hat verlängert.rnrnrnrn von Joachim Schwenk · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Kleve braucht weiterhin Punkte – Foto: Arno Wirths

Die Bilanz ist äußerst ernüchternd. Der 1. FC Kleve hat in den ersten neun Spielen der Rückrunde lediglich vier Punkte geholt und ist deshalb in der Oberliga auf den letzten Platz zurückgefallen. Trotzdem ist der Glaube daran, den Abstieg in die Landesliga noch vermeiden zu können, bei den Verantwortlichen und Spielern trotz eines Fünf-Punkte-Rückstandes zum rettenden Ufer ungebrochen.

„Wir geben noch nicht auf. Noch ist alles drin“, sagt Trainer Umut Akpinar. Kapitän Fabio Forster hat schon einige Male gesagt, dass er an den Klassenerhalt glaubt. „Denn wir wissen, wozu wir in der Lage sind.“ Und auch der Sportliche Leiter Georg „Schorsch“ Mewes ist weit davon entfernt, die Flinte schon ins Korn zu werfen. „Wir können es weiter schaffen. Wir stehen jetzt allerdings vor einem ganz entscheidenden Spiel“, so Mewes. Der VfL Jüchen-Garzweiler, der als Neuling auf Rang acht steht, tritt am Sonntag, 15 Uhr, in der Eroglu-Arena an. Die Ausgangslage ist klar. Das Schlusslicht ist zum Siegen verdammt. Der 1. FC Kleve muss langsam eine Serie starten, wenn er die Hoffnung nicht verlieren will, dass es auch in dieser Saison wieder ein Happy End für ihn gibt.

Georg Mewes: „Wir sind nicht beim Eiskunstlauf“ Die Leistungen der Mannschaft stimmten in den vergangenen Wochen. Doch es haperte immer wieder daran, dass der 1. FC Kleve zu wenig daraus machte, weil er Schwächen im Abschluss zeigte. Das war zuletzt auch bei der 2:4-Niederlage beim TSV Meerbusch der Fall. "Die Mannschaft hat sich nie aufgegeben. Doch es hat vorne gefehlt“, sagte Arie van Lent, ehemaliger Bundesliga-Torjäger und früherer Trainer des 1. FC Kleve, der bei der Partie unter den Zuschauern war. Georg Mewes bringt es auf den Punkt. „Wir sind nicht beim Eiskunstlauf, wo es auf die Kür ankommt. Wir brauchen Punkte. Denn es bringt nichts, wenn wir immer wieder gelobt werden und am Ende abgestiegen sind“, sagt er.