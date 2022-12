1. FC Kleve II verpasst eine Überraschung denkbar knapp Bezirksliga, Gruppe 4: Der 1. FC Kleve II unterliegt dem GSV Moers knapp mit 1:2.

Der 1. FC Kleve II hat zum Jahresabschluss in der Bezirksliga einen Punktgewinn beim Titelanwärter GSV Moers knapp verpasst. Die Mannschaft von Trainer Marco Schacht, die das Hinspiel noch mit 1:4 verloren hatte, musste sich mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Der personell stark gebeutelte Gast war zunächst mit 1:0 in Führung gegangen.

Patrick Janssen traf in der 15. Minute nach einer Flanke von Tony Bosambe per Kopf. Obwohl sich der 1. FC II in der Defensive standhaft präsentierte, kam der GSV durch Torjäger Jan Pimingstorfer zum Ausgleich (33.), als dieser bei einem langen Ball das Laufduell mit Nicolas Dittrich für sich entschied und anschließend auch Torhüter Lukas Albers überwand. In der Schlussphase der Partie schoss Samet Altun (84.) den GSV Moers noch zum Sieg.

Marco Schacht war trotz der Niederlage zufrieden. „Wie die Mannschaft gekämpft hat – das war richtig klasse. Wenn der Fußballgott gerecht gewesen wäre, hätten wir einen hochverdienten Punkt mitgenommen“, sagte der Trainer, dessen Team auf Platz zehn überwintert.

1. FC Kleve II: Albers – ­Wegenaer, Janssen, van Beusekom, Tenhaft (83. Schmidt), Shkohi, N. Dittrich, G. Ditt­rich, Emmers, Albrecht, Bosambe.