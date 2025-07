1. FC Kleve II: So ist der Neustart angelaufen

Der 1. FC Kleve hat bei den Senioren wieder eine zweite Mannschaft neben dem Oberliga-Team auf dem Platz. Trainer Christian Klunder hat mit der Reserve in der vergangenen Woche mit der Vorbereitung auf die Saison in der Kreisliga A Kleve/Geldern begonnen. Ein halbes Jahr hatte der 42-Jährige Zeit, das Personal für den Neustart auf die Beine zu stellen, nachdem das Team vor dem Anpfiff der Spielzeit 2024/25 aus der Bezirksliga zurückgezogen worden war.

Christian Klunder, der 2012 vom Bresserberg zum Uedemer SV gewechselt war, hat auch bereits sein Comeback im Trikot des 1. FC Kleve gegeben. Er stand gegen den BV Kellen 90 Minuten im Tor und fühlte sich in alte Zeiten zurückversetzt. „Denn ich habe in der Jugend auch einige Zeit als Torhüter gespielt“, so Klunder. Der Coach war gegen den SV Schottheide-Frasselt dann in der letzten halben Stunde auf dem Feld am Ball. Doch das soll die Ausnahme von der Regel bleiben. „Ich werde aushelfen, wenn Not am Mann ist. Doch in erster Linie will ich mich auf den Job als Trainer konzentrieren. Wenn die Qualität reicht, muss ich auch nicht spielen“, sagt Klunder.

Er ist guter Dinge, dass die Qualität reicht. Denn seine Akteure haben in den bisherigen Einheiten einen guten Eindruck hinterlassen. „Man merkt, dass nahezu alle Spieler sich auf den Trainingsbeginn vorbereitet haben. Das ist gut so. Denn desto eher können wir uns auf die fußballerischen Dinge konzentrieren“, sagt der Coach.

Und da gibt es eine Menge zu tun. „Es ist ja nicht so, dass nur fünf oder sechs Akteure im Kader ausgetauscht wurden“, so Klunder. Deshalb hat erauch neun Testpartien vereinbart. „Denn wir müssen uns als Mannschaft finden und brauchen deshalb in der Vorbereitung viele Spiele. Und den einen oder anderen Akteur habe ich zuvor auch noch nicht spielen gesehen“, sagt der Coach, der zuletzt das dritte Team der SGE Bedburg-Hau in der Kreisliga C gecoacht und zur Vizemeisterschaft geführt hat.

Christian Klunder hält den Ball beim Ziel für den Wiedereinstieg des 1. FC Kleve II in der Kreisliga A erst einmal flach. „Wir wollen gut in der Liga ankommen, frühzeitig so viel Punkte holen, dass wir mitschwimmen und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Es ist aber schwer, eine Prognose zu treffen, weil die Liga immer sehr ausgeglichen ist. Nach den ersten zehn Spielen wissen wir mehr“, sagt Klunder, für den der Uedemer SV und Siegfried Materborn die ersten Anwärter auf den Titel sind.

Der Coach will sich aber nicht lange damit begnügen, mit dem 1. FC Kleve II irgendwo im Mittelfeld der Liga mitzuschwimmen. Denn es soll wieder zurück in die Bezirksliga gehen. „In vier Jahren sollten wir schon wieder in dieser Klasse spielen, um auch ein besserer Unterbau für die erste Mannschaft zu sein“, so Klunder.

Er freut sich auf die Aufgabe, nachdem er vor zwei, drei Jahren noch „ein wenig fußballmüde“ gewesen ist. „Die Spieler haben Bock, man kann mit ihnen arbeiten und taktische Dinge umsetzen oder Standards einstudieren. Das hat man in den ersten Tagen schon gesehen“, sagt Klunder, der auf eine gesunde Mischung aus jungen Spielern und Routiniers setzen kann.

Einige Akteure im Kader haben bereits höherklassig gespielt oder eine Vergangenheit beim 1. FC Kleve. Ein Beispiel: Simon Berressen war Stammkraft im Team, das in der Saison 2017/18 unter Trainer Umut Akpinar den Aufstieg in die Oberliga geschafft hat. Er trat dann aber kürzer, wechselte zum SV Nordwacht Keeken. Jetzt ist er wie sein Trainer zurück am Bresserberg.