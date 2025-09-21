 2025-09-19T07:58:00.826Z

Gute Leistung von Issum.
Gute Leistung von Issum. – Foto: Susanne Schmidt

1. FC Kleve II siegt mit Oberliga-Hilfe, SV Issum klettert weiter

Kreisliga A Kleve-Geldern: 1. FC Kleve II überrollt Bedburg-Hau mit Hilfe von oben, SV Issum siegt auswärts und Siegfried Materborn jubelt in Vernum. So lief der 6. Spieltag:

Der Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern brachte klare Siege und knappe Entscheidungen: Der 1. FC Kleve II profitierte von Oberliga-Verstärkung und schoss die SGE Bedburg-Hau II mit 7:0 ab. Auch der SV Issum punktete in der Fremde und nahm drei Zähler beim TSV Nieukerk mit. Tabellenführer Siegfried Materborn profitierte bei Grün-Weiß Vernum von einem Blitzstart.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Mi., 17.09.2025, 20:00 Uhr
Uedemer SV
Uedemer SVUedemer SV
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf II
2
2
Abpfiff
Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich der Uedemer SV und Alemannia Pfalzdorf II, das am Ende mit einem 2:2-Unentschieden endete. Schon früh gingen die Gäste in Führung, als Joel Maximilian Piskurek in der 4. Minute traf. Doch der USV antwortete: Philipp Starbatty erzielte in der 32. Minute den Ausgleich, jedoch stellte Nils Schotten (40.) auf 2:1 für Pfalzdorf. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den erneuten Ausgleich und wurden in der 63. Minute belohnt, als Spielertrainer Peter Janßen das 2:2 erzielte. Pfalzdorf II punktet zum zweiten Mal in Folge an einem Mittwoch, für Uedem ist das Remis gegen den Aufsteiger allerdings zu wenig.

Uedemer SV – Alemannia Pfalzdorf II 2:2
Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Tom Ebbing, Lukas Rix, David Pouwels (58. Simon Trappe), Jonas van den Heuvel, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers, Till Lennart Bienemann (70. Levin Terlinden), Tim Kerkmann (75. Christopher Paessens), Philipp Starbatty (80. Matthias van Gemmeren) - Trainer: Peter Janßen
Alemannia Pfalzdorf II: Cedric Kamps, Jonathan Helm, Tom Hölscher, Jonas Schotten (85. Lasse van de Loo), Nils Schotten (70. Jonas Neeff), Moritz Geerissen, Niklas Hoffmann, Jannik Lommen, Lennart Helm, Tim Janssen (88. Finn Jakob Kösters), Joel Maximilian Piskurek (70. Nelio Pliestermann) - Trainer: Christian Offermanns
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Joel Maximilian Piskurek (4.), 1:1 Philipp Starbatty (32.), 1:2 Nils Schotten (40.), 2:2 Peter Janßen (63.)

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
SV Nütterden
SV NütterdenNütterden
SV Veert
SV VeertSV Veert
3
2
Abpfiff
+Video
Der SV Nütterden feierte einen knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Veert. Zunächst brachte Lasse Kramps die Gastgeber in Führung, ehe Florian Hellmuth nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen: Joker Joshua Claringbold verkürzte, doch Frederik Janssen stellte per Elfmeter in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. In einer hektischen Schlussphase erzielte Claringbold noch das 3:2, mehr war für Veert jedoch nicht drin. Überschattet wurde das Spiel vor 150 Zuschauern von der Roten Karte gegen Spielertrainer Arlind Gashi kurz vor dem Ende.

Fr., 19.09.2025, 20:00 Uhr
BV Sturm Wissel
BV Sturm WisselWissel
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
4
1
Abpfiff
Mit einem deutlichen 4:1 setzte sich BV Sturm Wissel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum durch. Kapitän Robin Deckers verwandelte früh einen Strafstoß, doch direkt nach Wiederbeginn glich Fritz Juffernbruch aus. Wissel blieb jedoch spielbestimmend und nutzte seine Chancen im zweiten Durchgang konsequent: Ruben Thul, André Sowa und schließlich Noel Kanders sorgten für klare Verhältnisse.

Heute, 15:00 Uhr
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
SV Walbeck
SV WalbeckSV Walbeck
2
1
Abpfiff
Ein später Doppelschlag von Paul Pütz bescherte dem FC Aldekerk einen 2:1-Sieg gegen den SV Walbeck. Zunächst war Walbeck durch Christian Hönning direkt nach der Pause in Führung gegangen. Lange tat sich Aldekerk schwer, doch in der Schlussphase wendete sich das Blatt: Erst glich Pütz in der 79. Minute aus, dann verwandelte er kurz vor dem Ende einen Elfmeter. Aldekerk kehrt sonach zeitig in die Erfolgsspur zurück und hat die Niederlage aus dem Kracher gegen Materborn verarbeitet. Der Rückstand beträgt fünf Punkte.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Nieukerk
TSV NieukerkTSV Nieukerk
SV Issum
SV IssumSV Issum
1
2
Abpfiff
+Video
Der SV Issum nahm drei Zähler beim TSV Nieukerk mit. Matchwinner war Nils Kabasch, der in der 37. Minute per Distanzschuss und eine halbe Stunde später erneut traf. Nieukerk steckte nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Junior Willems noch zum Anschluss, doch es reichte nicht mehr für einen Punktgewinn. Issum hat recht früh in der Saison fünf Punkte Vorsprung auf den Keller. Eine gute Entwicklung mit Blick auf die Vorsaison.

Heute, 13:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau II
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve II
0
7
Abpfiff
+Video
Ein Klassenunterschied war gab es im Reserven-Duell zwischen SGE Bedburg-Hau II und dem 1. FC Kleve II zu erkennen. Schon früh legten die Gäste durch Jude Thaddeus Fosi Zoum (5., 15.) und Kosovar Demiri eine komfortable Führung vor. Noch vor der Pause erhöhte Ilkay Arif Akpinar auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Kleve nach: Oberliga-Stürmer Dario Gerling traf doppelt, ehe Dominik Ljubicic den Schlusspunkt setzte. Beim 7:0 konnte SGE-Keeper Jendrik-Jan-Alexander Maas trotz mehrerer Paraden die Niederlage nicht verhindern. Zur Einordnung gehört aber auch: Kleve II wurde aus der Oberliga verstärkt.

Heute, 16:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
Viktoria Winnekendonk
Viktoria WinnekendonkSV WiDo
1
3
Abpfiff
+Video
Viktoria Winnekendonk setzte sich beim SV Sevelen mit 3:1 durch. Luis Helisch brachte die Gäste in Führung, ehe die Hausherren zwischenzeitlich ausgleichen konnten. Doch Winnekendonk ließ sich nicht beirren: Zunächst stellte Luca Hamaekers die Führung wieder her, ehe Samuel Bröcheler den Endstand herstellte. Winnekendonk bleibt damit Zweiter.

Heute, 15:30 Uhr
Grün-Weiß Vernum
Grün-Weiß VernumVernum
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
0
1
Abpfiff
Jonas Göknur schoss schon in der 3. Minute das einzige Tor des Tages für den Tabellenführer Siegfried Materborn. Da Grün-Weiß Vernum allerdings nicht traf, reichte das Minimalergebnis der Elf von Sebastian Eul zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Vernum rangiert auf der Elf.

Das sind die nächsten Spieltage

7. Spieltag
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum
So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II
So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden
So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk

8. Spieltag
Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk
Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck
Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV
So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn
So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum
So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel
So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum
Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

