1. FC Kleve II siegt mit Oberliga-Hilfe, SV Issum klettert weiter

Der Spieltag in der Kreisliga A Kleve-Geldern brachte klare Siege und knappe Entscheidungen: Der 1. FC Kleve II profitierte von Oberliga-Verstärkung und schoss die SGE Bedburg-Hau II mit 7:0 ab. Auch der SV Issum punktete in der Fremde und nahm drei Zähler beim TSV Nieukerk mit. Tabellenführer Siegfried Materborn profitierte bei Grün-Weiß Vernum von einem Blitzstart.

Ein abwechslungsreiches Spiel lieferten sich der Uedemer SV und Alemannia Pfalzdorf II, das am Ende mit einem 2:2-Unentschieden endete. Schon früh gingen die Gäste in Führung, als Joel Maximilian Piskurek in der 4. Minute traf. Doch der USV antwortete: Philipp Starbatty erzielte in der 32. Minute den Ausgleich, jedoch stellte Nils Schotten (40.) auf 2:1 für Pfalzdorf. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den erneuten Ausgleich und wurden in der 63. Minute belohnt, als Spielertrainer Peter Janßen das 2:2 erzielte. Pfalzdorf II punktet zum zweiten Mal in Folge an einem Mittwoch, für Uedem ist das Remis gegen den Aufsteiger allerdings zu wenig.

Der SV Nütterden feierte einen knappen 3:2-Erfolg gegen den SV Veert. Zunächst brachte Lasse Kramps die Gastgeber in Führung, ehe Florian Hellmuth nach einer Stunde auf 2:0 erhöhte. Die Gäste gaben sich jedoch nicht geschlagen: Joker Joshua Claringbold verkürzte, doch Frederik Janssen stellte per Elfmeter in der Nachspielzeit den alten Abstand wieder her. In einer hektischen Schlussphase erzielte Claringbold noch das 3:2, mehr war für Veert jedoch nicht drin. Überschattet wurde das Spiel vor 150 Zuschauern von der Roten Karte gegen Spielertrainer Arlind Gashi kurz vor dem Ende.

Ein später Doppelschlag von Paul Pütz bescherte dem FC Aldekerk einen 2:1-Sieg gegen den SV Walbeck. Zunächst war Walbeck durch Christian Hönning direkt nach der Pause in Führung gegangen. Lange tat sich Aldekerk schwer, doch in der Schlussphase wendete sich das Blatt: Erst glich Pütz in der 79. Minute aus, dann verwandelte er kurz vor dem Ende einen Elfmeter. Aldekerk kehrt sonach zeitig in die Erfolgsspur zurück und hat die Niederlage aus dem Kracher gegen Materborn verarbeitet. Der Rückstand beträgt fünf Punkte.

Der SV Issum nahm drei Zähler beim TSV Nieukerk mit. Matchwinner war Nils Kabasch, der in der 37. Minute per Distanzschuss und eine halbe Stunde später erneut traf. Nieukerk steckte nicht auf und kam in der Nachspielzeit durch Junior Willems noch zum Anschluss, doch es reichte nicht mehr für einen Punktgewinn. Issum hat recht früh in der Saison fünf Punkte Vorsprung auf den Keller. Eine gute Entwicklung mit Blick auf die Vorsaison.

Ein Klassenunterschied war gab es im Reserven-Duell zwischen SGE Bedburg-Hau II und dem 1. FC Kleve II zu erkennen. Schon früh legten die Gäste durch Jude Thaddeus Fosi Zoum (5., 15.) und Kosovar Demiri eine komfortable Führung vor. Noch vor der Pause erhöhte Ilkay Arif Akpinar auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Kleve nach: Oberliga-Stürmer Dario Gerling traf doppelt, ehe Dominik Ljubicic den Schlusspunkt setzte. Beim 7:0 konnte SGE-Keeper Jendrik-Jan-Alexander Maas trotz mehrerer Paraden die Niederlage nicht verhindern. Zur Einordnung gehört aber auch: Kleve II wurde aus der Oberliga verstärkt.

Viktoria Winnekendonk setzte sich beim SV Sevelen mit 3:1 durch. Luis Helisch brachte die Gäste in Führung, ehe die Hausherren zwischenzeitlich ausgleichen konnten. Doch Winnekendonk ließ sich nicht beirren: Zunächst stellte Luca Hamaekers die Führung wieder her, ehe Samuel Bröcheler den Endstand herstellte. Winnekendonk bleibt damit Zweiter.

Jonas Göknur schoss schon in der 3. Minute das einzige Tor des Tages für den Tabellenführer Siegfried Materborn. Da Grün-Weiß Vernum allerdings nicht traf, reichte das Minimalergebnis der Elf von Sebastian Eul zum sechsten Sieg im sechsten Spiel. Vernum rangiert auf der Elf. Das sind die nächsten Spieltage

Mit einem deutlichen 4:1 setzte sich BV Sturm Wissel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum durch. Kapitän Robin Deckers verwandelte früh einen Strafstoß, doch direkt nach Wiederbeginn glich Fritz Juffernbruch aus. Wissel blieb jedoch spielbestimmend und nutzte seine Chancen im zweiten Durchgang konsequent: Ruben Thul, André Sowa und schließlich Noel Kanders sorgten für klare Verhältnisse.

7. Spieltag

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr BV Sturm Wissel - TSV Nieukerk

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Wachtendonk-Wankum - 1. FC Kleve II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Walbeck - Grün-Weiß Vernum

So., 28.09.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SGE Bedburg-Hau II

So., 28.09.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Nütterden

So., 28.09.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - SV Sevelen

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Issum - Alemannia Pfalzdorf II

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Veert - FC Aldekerk



8. Spieltag

Do., 02.10.25 20:00 Uhr 1. FC Kleve II - Viktoria Winnekendonk

Do., 02.10.25 20:00 Uhr SV Sevelen - SV Walbeck

Fr., 03.10.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Uedemer SV

So., 05.10.25 13:00 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn

So., 05.10.25 15:30 Uhr SV Nütterden - SV Issum

So., 05.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf II - BV Sturm Wissel

So., 05.10.25 17:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Wachtendonk-Wankum

Mi., 08.10.25 20:00 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Veert

