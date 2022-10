1. FC Kleve II schon seit sechs Spielen ungeschlagen Gegen den VfL Repelen gab es ein 2:2.

Die Blau-Roten gingen nach 28 Minuten durch Dennis Kalkes in Führung. Doch die Gastgeber schlugen noch vor der Pause zurück, als Ferit Acar zum 1:1 traf (36.). Nach 63 Minuten brachte der eingewechselte Tyrese Pritzer die Gäste erneut in Führung. Kurz darauf hätte der Joker zum Mann des Tages avancieren können, brachte aber den Ball nicht im leeren Tor unter. Dies rächte sich in Minute 68, als Izzetin Kuci den erneuten Ausgleich für die Gastgeber zum 2:2-Endstand erzielte. „Wir hatten den Matchball auf dem Fuß. Ich bin aber mit der Punkteteilung gegen einen spielstarken Gegner zufrieden“, sagte Schacht, der sich im Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn zur Abwechslung wieder einen Sieg wünscht.