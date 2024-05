1. FC Kleve II schafft in der Schlussphase den Ausgleich

Eine turbulente Schlussphase erlebten die rund 100 Zuschauer am Bresserberg gestern beim 2:2 (0:1) zwischen den Bezirksligisten 1. FC Kleve II und Hamminkelner SV. Die stark abstiegsgefährdeten Gäste gingen in der ersten Halbzeit in Führung, als Hassan Hamzaoglu (27.) zur Stelle war. Nach Wiederanpfiff waren die Klever gedanklich offensichtlich noch in der Kabine, als die Gäste zum zweiten Mal zuschlugen. Tom Wirtz (46.) erhöhte auf 2:0 für den Viertletzten – ein Zwischenstand, den man vor allem in Uedem gar nicht gern gehört haben dürfte.