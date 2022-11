1. FC Kleve II kassiert eine 1:2-Niederlage beim TuS Xanten Bezirksliga, Gruppe 4: Niederlage nach hektischer Partie.

Der 1. FC Kleve II musste in der Bezirksliga nach einer äußerst turbulenten Anfangsphase eine 1:2 (1:2)-Niederlage beim TuS Xanten hinnehmen. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste durch einen Treffer von Hogir Adar in Führung. Doch die Reaktion des Tabellenvierten ließ nicht lange auf sich warten. In der zwölften Minute markierte Philip van Huet nach einem Eckball den Ausgleich für den TuS. Und nur zehn Minuten später hatte Xanten die Partie nach einem Sonntagsschuss von Thomas van de Loo in den Winkel gedreht.