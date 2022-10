1. FC Kleve II kann die Erfolgsserie nicht fortsetzen Bezirksliga, Gruppe 4: Kleve II unterliegt dem FC Neukirchen-Vluyn mit 0:2.

Nach sechs Partien ohne Niederlage musste der 1. FC Kleve II am zehnten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 4, den Platz mal wieder als Verlierer verlassen. Im Heimspiel gegen den FC Neukirchen-Vluyn unterlag die Klever Mannschaft mit 0:2 (0:1). Und das war am Ende auch verdient.

Der Gastgeber fand in keiner Phase der Begegnung zu seinem Spiel. Den Gästen, die ihrerseits das spielerische Element bevorzugten, wurde zu viel Platz eingeräumt. Bereits nach elf Minuten ging der FC Neukirchen-Vluyn durch Yassin Dada in Führung. In der 61. Minute sorgte Ajdin Mehinovic für die Entscheidung.

„Das war nicht unser Tag, die Spieler haben in vielen Situationen die falschen Entscheidungen getroffen – ich leider bei den Wechseln auch. Das habe ich dem Team auch gesagt. Jetzt heißt es: abhaken und am kommenden Sonntag wieder aufstehen“, sagte der Klever Trainer Marco Schacht selbstkritisch nach dem Spielende.