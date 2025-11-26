1. FC Kleve II hat noch Luft nach oben

Nach 80 Minuten hatte der Trainer genug gesehen. A-Ligist 1. FC Kleve II lag zu diesem Zeitpunkt gegen Aufsteiger Sturm Wissel mit 1:2 zurück, als sich Christian Klunder selbst als Joker brachte. Eine gute Entscheidung.

Kurz vor der Winterpause belegt die Mannschaft mit 19 Punkten Platz acht und liegt damit eigentlich über dem Soll. Denn das Projekt Neustart am Bresserberg gestaltete sich zunächst problematisch.

Der mittlerweile 43-jährige Stürmer, im Kreis Kleve bestens bekannt als „Theo“, traf in der Nachspielzeit zum 2:2 und sorgte damit für eine Premiere. Es handelte sich um das erste Unentschieden in der laufenden Saison. In den vorangegangenen 13 Partien war jeweils die volle Punktzahl vergeben worden – sechs Mal an die Rot-Blauen, sieben Mal an den Gegner.

Die Verantwortlichen des Klubs hatten Christian Klunder zwar frühzeitig für den Neuaufbau eines Reserveteams gewinnen können. Denn anfangs stand der Trainer ohne Mannschaft da und musste erst einmal sein großes Netzwerk aktivieren.

Nach und nach schlossen sich immer mehr Spieler den Rot-Blauen, zum Teil allerdings erst kurzfristig vor dem Saisonstart. „Das war dann natürlich alles nicht so einfach, die Vorbereitung war intensiv, aber wir mussten auch erkennen, dass wir uns als Mannschaft noch finden müssen“, betont Klunder. Trotz dieser Anfangsschwierigkeiten ist der Trainer, der gelegentlich immer noch im gegnerischen Strafraum auftaucht, mit der bislang erzielten Ausbeute noch nicht ganz zufrieden. „Wir müssten für meine Begriffe drei oder vier Punkte mehr auf dem Konto haben. Ich sehe jedenfalls noch Luft nach oben“, sagt er.

Diese Sicht ist durchaus verständlich, denn die Klever Kicker bringen allesamt das nötige Niveau für die A-Liga mit. Allerdings steht sich die Mannschaft mitunter noch selbst im Weg. Bei den Spielen der Klever Reserve geht es oftmals auf dem Platz recht lautstark zu. „Ich bin ja selbst ein emotionaler Typ. Das dürfen die Spieler auch sein. Allerdings darf das Zusammenspiel darunter nicht leiden. Wir müssen noch daran arbeiten, uns etwas mehr auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren“, erläutert Klunder.

Seine Hausaufgaben hat der 1. FC Kleve II dennoch sorgfältig erledigt. Fünf der bislang sechs Siege wurden allesamt gegen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte eingefahren. „Und wenn wir an unser Limit gehen und voll bei der Sache sind, können wir auch die Favoriten schlagen“, sagt der Trainer. Den Beweis dafür lieferte seine Mannschaft am achten Spieltag, als gegen den aktuellen Tabellendritten Viktoria Winnekendonk ein 4:1 gelang.

Deshalb beschäftigt sich Klunder auch gar nicht mit dem Szenario, dass seine Mannschaft noch in den Kampf um den Klassenerhalt verwickelt werden könnte. Im Gegenteil. „Wenn wir noch etwas konstanter auftreten, sind die Plätze fünf oder sechs ein realistisches Ziel.“