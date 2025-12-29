1. FC Kleve II gewinnt die Generalprobe

Alle Jahre wieder bittet der SV Donsbrüggen Vereine aus dem Klever Stadtgebiet und der näheren Umgebung zum Flockdruck-Cup in die Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums. Am Samstag ging das traditionsreiche Fußball-Turnier bereits zum 35. Mal über die Bühne – und diente aufgrund seiner Terminierung für einige Teilnehmer zugleich als Generalprobe für die am kommenden Samstag an gleicher Stelle ausgetragenen Klever Hallen-Stadtmeisterschaften.

So beispielsweise für den 1. FC Kleve II. Der A-Ligist setzte sich im Endspiel mit 7:2 gegen den B-Ligisten BV/DJK Kellen durch und sammelte damit Selbstvertrauen für die angestrebte Titelverteidigung in am Wochenende. „Es ist schön, dass wir das Turnier gewinnen konnten. Wir haben eher auf Jungs gesetzt, die in der bisherigen Saison noch nicht so viele Minuten sammeln konnten – unterstützt durch den ein oder anderen Unterschiedsspieler“, sagte FC-Trainer Christian Klunder.

In der Gruppe B hatte sich die Klever Reserve gemeinsam mit dem SV Rindern II (Kreisliga B) für das Halbfinale qualifiziert. Für Vorjahres-Sieger SGE Bedburg-Hau II, Siegfried Materborn (beide Kreisliga A) und TuS Kranenburg (Kreisliga B) war bereits nach der Vorrunde Schluss. In der Gruppe A machten BV/DJK Kellen und der SSV Reichswalde (Kreisliga C) vor A-Ligist SV Nütterden das Rennen. Der SV Schottheide-Frasselt und Gastgeber SV Donsbrüggen (beide Kreisliga C) schieden ebenfalls bereits in der Gruppenphase aus.

Die Halbfinalspiele entpuppten sich als klare Angelegenheiten. Im ersten Spiel der Vorschlussrunde setzte sich B-Ligist BV DJK/Kellen Kellen mit 4:1 gegen Liga-Konkurrent SV Rindern II durch. Der 1. FC Kleve II buchte mit einem 6:0 über C-Ligist Reichswalde sein Ticket für das Endspiel, in dem Klunders Auswahl wie bereits erwähnt ebenfalls nichts anbrennen ließ. Im Spiel um Platz drei gegen den SSV Reichswalde behielt der SV Rindern II mit 4:2 die Oberhand.