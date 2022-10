1. FC Kleve II feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf Bezirksliga, Gruppe 4: 3:2 gegen den VfB Homberg II.

Der 1. FC Kleve II hat in der Bezirksliga einen wichtigen Sieg im Rennen um den Klassenerhalt gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Marco Schacht gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den Tabellenletzten VfB Homberg II mit 3:2 (1:0).

„Wir haben in kämpferischer Hinsicht eine gute Leistung geboten. Allerdings haben wir uns das Leben selbst auch ein wenig schwer gemacht, weil wir in der ersten Halbzeit nach unserer 1:0-Führung einige gute Chancen vergeben haben. Deshalb wurde es am Ende noch einmal eng. Da haben wir auch das nötige Quäntchen Glück gehabt“, sagte Marco Schacht, der mit seiner Mannschaft jetzt sechs Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen hat.

Nicolas Dittrich (18.) hatte den 1. FC Kleve II in Führung gebracht. Hogir Adar (60.) baute den Vorsprung aus. Doch das Schlusslicht gab noch nicht auf. Der VfB Homberg II verkürzte in der 70. Minute. Auch nach dem 3:1 durch Patrick Janssen (83.) war die Partie noch nicht entschieden, weil der Gast nur zwei Minuten später das 2:3 markierte.