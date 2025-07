1. FC Kleve holt weiteren Oberliga-Spieler

Umut Akpinar war es anzumerken, wie sehr er sich auf diesen Moment gefreut hatte. Der Trainer des 1. FC Kleve stand am Montagabend im Stadion am Bresserberg erstmals mit der Mannschaft des Oberligisten für die Saison 2025/26 auf dem Platz. Er machte zu Beginn beim Eckespiel mit, hatte merklich Spaß und zeigte, wie gut er noch am Ball ist. „Ich bin sehr froh, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Akpinar.

Denn der 1. FC Kleve hat einen weiteren Spieler von einem Ligakonkurrenten verpflichtet. Daniel Lee, der zuletzt im Kader der Sportfreunde Baumberg stand, spielte am Montag beim Training vor. Der Koreaner, der im offensiven Mittelfeld und auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, hinterließ dabei in einer längeren Trainingspartie einen so guten Eindruck, dass er direkt nach der Einheit einen Vertrag zur Unterschrift vorgelegt bekam.

Der 22-jährige Lee hatte in der vergangenen Saison nur sieben Spiele für die Sportfreunde Baumberg bestritten. Anschließend musste er für ein halbes Jahr in seine Heimat zurück. „Er hatte dort einige private Dinge zu klären“, so Mewes. Er traut dem Neuzugang zu, die Rolle zu übernehmen, die Luca Thuyl, der wegen seines Studiums eine Pause einlegt, beim 1. FC Kleve in der vergangenen Saison im offensiven Mittelfeld gespielt hat.

Nach der Verpflichtung von Daniel Lee sind die personellen Planungen des Oberligisten für die kommende Saison abgeschlossen. „Wir haben jetzt 22 Feldspieler und drei Torhüter im Kader. Das muss reichen“, sagte Georg Mewes. Auch Umut Akpinar sieht den 1. FC Kleve „sehr gut aufgestellt“.

Jetzt hat der Coach mit seinem Trainer-Team sechs Wochen Zeit, die Spieler für die erste Pflichtaufgabe in Form zu bringen. Am Sonntag, 10. August, wird die erste Runde im Niederrheinpokal ausgetragen. Eine Woche später steht der erste Spieltag in der Oberliga Niederrhein an.

Gutes Gefühl beim Auftakt

Akpinar war sehr angetan vom Eindruck, den die Neuzugänge beim ersten Training hinterlassen haben. „Wir haben wieder viele junge Spieler neu im Kader, die sicherlich noch Zeit benötigen. Doch sie haben am Montag schon gezeigt, dass sie das Zeug haben, das zu schaffen“, sagte Akpinar. Die Mannschaft wird in der Vorbereitung bis auf eine viertägige Pause nach dem ersten Trainingsblock sechsmal in der Woche entweder bei Übungseinheiten oder Testspielen am Ball sein.

Ein wichtiger Akteur fehlt allerdings erst einmal auf unbestimmte Zeit. Philipp Divis, in der Innenverteidigung gesetzt, ist erkrankt. Es ist noch ungewiss, wann er ins Training einsteigen kann. Niklas Klein-Wiele war am Montag aus privaten Gründen nicht dabei. Ansonsten waren alle Mann an Bord.

Der 1. FC Kleve bestreitet seine ersten Testspiele am Samstag, 5. Juli, beim Benefizturnier von Fortuna Keppeln für die Deutsche Kinderkrebsstiftung, das um 12 Uhr beginnt. Der Oberligist trifftbeim „Kids Cancer Fighting Cup“ auf der Anlage am Schafheider Weg in der Vorrunde in der Gruppe B auf die Bezirksligisten Alemannia Pfalzdorf (12.40 Uhr) und SGE Bedburg-Hau (14 Uhr) sowie B-Ligist Viktoria Birten (15.20 Uhr). Die Gruppe A bilden Landesligist Viktoria Goch, Bezirksligist TSV Weeze, A-Ligist Uedemer SV und B-Ligist SV Straelen. Das erste Testspiel steigt dann am Donnerstag, 10. Juli, 19.30 Uhr, beim Uedemer SV.