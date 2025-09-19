1. FC Kleve hofft auf die Trendwende

Um den 1. FC Kleve in der Tabelle der Oberliga zu erspähen, muss man den Blick ganz nach unten richten. Denn das Team ist nach der dritten Liganiederlage in Folge auf den letzten Platz abgestürzt. Zwar sind erst fünf Partien ausgetragen worden, doch im Heimspiel am Freitagabend gegen BW Dingden (Anstoß um 19.30 Uhr) ist ein Sieg schon Pflicht.

„Natürlich ist unser Anspruch ein gänzlich anderer. Wir wollen ein Sieg einfahren und damit den Kontakt zum unteren Mittelfeld der Tabelle herstellen“, sagt Umut Akpinar, Trainer des 1. FC Kleve, vor der richtungsweisenden Begegnung.

Den Coach wurmt immer noch die Klatsche, die es für seine Mannschaft am vergangenen Sonntag bei Ratingen 04/19 gab. „Das Ergebnis spiegelt absolut nicht den Spielverlauf wider. Bis zum Platzverweis von Felix Beeker haben wir eine absolut gute Leistung gezeigt. Danach haben wir aber zu wenig nach hinten gearbeitet. Und die Gegentreffer vier und fünf waren vollkommen überflüssig und unnötig. Da haben wir uns zu wenig gewehrt“, so Akpinar nach der hohen Niederlage gegen den Spitzenreiter.

Neben dem gesperrten Beeker muss Umut Akpinar am Freitagabend auch ohne Torhüter Ahmet Taner, Daniel Lee und Lennis Bonnet (alle verletzt) auskommen. Möglich ist aber, dass die zuletzt fehlenden Offensivkräfte Ole Kook und Henry Heynen in den Kader zurückkehren. Das ist auch nötig, denn gerade im vorderen Bereich hapert es beim 1. FC Kleve mächtig. Im gegnerischen Strafraum knirscht es, die Elf agiert schlichtweg zu bieder und harmlos – mit nur drei erzielten Treffern stellt sie die schwächste Angriffsreihe der Liga.

Dingden vielleicht schon mit einem Neuen

Nur einen Punkt mehr als der Gastgeber weist Gegner BW Dingden vor. Das Team aus Hamminkeln stieg als souveräner Meister der Landesliga auf. „Das ist eine äußerst kompakte Mannschaft, die über eine gute Offensive verfügt“, weiß Akpinar über den Gegner.

Für den 1. FC Kleve gilt es, den umtriebigen Angreifer Mohamed Salman auszuschalten. Da werden Philipp Divis und Co. gefordert sein. Ansonsten verfügen die Dingdener über eine starke Innenverteidigung um Hannes Göring und Robin Volmering. Und dahinter agiert mit Keeper Johannes Buers ein weiterer großer Rückhalt des Teams.

Ein Wiedersehen mit Luca Grlic wird es am Freitag in der Eroglu-Arena ebenfalls geben. Nach seinem Gastspiel bei den Klevern schloss sich der junge Mittelfeldspieler BW Dingden an.

Übrigens: Vor wenigen Tagen schlug BWD noch auf dem Transfermarkt zu und verpflichtete den Japaner Rin Uga. Ob der Abwehrspieler am Freitag schon zum Zuge kommen wird, ist aber noch offen. Dafür steht Angreifer Kemoh Sacko nicht mehr im Kader von Trainer Sebastian Amendt.