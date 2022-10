1. FC Kleve hat mit Sonsbeck noch eine Rechnung offen Niederrheinpokal: In der Oberliga konnte der SV Sonsbeck gewinnen. Gelingt das auch im Pokal?

Gut einen Monat ist es her, dass sich der 1. FC Kleve und der SV Sonsbeck in der Oberliga Niederrhein gegenüberstanden. Damals setzte sich der Aufsteiger aus Sonsbeck in einem packenden Spiel mit 4:3 durch. Die Klever sind vor dem Achtelfinale im Niederrheinpokal am Abend also durchaus gewarnt und wissen um die Stärken des SVS.