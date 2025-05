Kleve steht kurz vorm Ziel. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve hat den Klassenerhalt fast sicher Der Oberligist bleibt im siebten Spiel in Folge ungeschlagen und punktet erneut gegen eine Mannschaft aus der Spitzengruppe. Das Team kann nach dem 2:2 beim VfB Homberg den Ligaverbleib am vorletzten Spieltag perfekt machen. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein VfB Homberg 1. FC Kleve

Der 1. FC Kleve hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und ist fast am Ziel. Der Oberligist erreichte am drittletzten Spieltag vor knapp 400 Zuschauern nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2 (0:1) beim Tabellenfünften VfB Homberg und baute seinen Vorsprung vor den vier Abstiegsplätzen nach der siebten Partie in Folge ohne Niederlage auf sechs Punkte aus. Georg „Schorsch“ Mewes hat damit Recht behalten.

Der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve hatte in der Winterpause vorausgesagt, dass der 1. FC Kleve in der Liga bleiben und den Klassenerhalt am vorletzten Spieltag perfekt machen würde. Am kommenden Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr, hat die Mannschaft in der Eroglu-Arena in der Heimpartie gegen den TVD Velbert die Chance dazu. Beim Tabellenletzten, dessen Abstieg seit Sonntag besiegelt ist, machen sich erste Auflösungserscheinungen breit. Er verlor seine Heimpartie gegen den Tabellendritten SC St. Tönis mit 0:8. Der Klever Trainer Umut Akpinar warnte aber davor, es nach diesem Resultat des nächsten Gegners als Selbstverständlichkeit anzusehen, dass seine Mannschaft auf jeden Fall den Punkt holt, der ihr noch fehlt, um ein weiteres Jahr in der Oberliga aufzulaufen. „Auch das Spiel gegen Velbert wird schwer. Wir müssen erneut alles geben“, sagte der Klever Trainer. Angesichts der aktuellen Serie und des erneuen Punktgewinns gegen ein Spitzenteam ist die Zuversicht beim Oberligisten aber groß. „Wir haben die Chance, gegen Velbert alles klar zu machen. Und die wollen und werden wir nutzen“, sagte Kapitän Fabio Forster.