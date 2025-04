1. FC Kleve hält die Hoffnungen am Leben

Geschafft! Endlich ist der erste Sieg im Jahr 2025 da. Nach zuvor sieben Partien ohne einen Sieg errang Oberligist 1. FC Kleve am Sonntag einen 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den TSV Meerbusch. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar hat sich etwas Luft im Abstiegskampf verschafft und rückte in der Tabelle auf Platz zwölf vor.

„Dieser Sieg ist eminent wichtig und hilft uns weiter. Wir haben verdient gewonnen, weil wir gerade in der Schlussphase etliche gute Chancen hatten. Das war eine starke kämpferische Leistung, an die wir in den nächsten Spielen anknüpfen müssen“, sagte Kleves Sportlicher Leiter Georg Mewes, der nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert war. Die Gäste aus Meerbusch kassierten bereits die vierte Niederlage in Folge.

In Dario Gerling bot der FC-Trainer einen „echten“ Mittelstürmer auf, der in der Offensive von Diwan Duyar und Luca Thuyl unterstützt wurde. Letzterer legte über 90 Minuten einen ganz starken Auftritt hin und setzte schon in Minute vier Niklas Klein-Wiele mustergültig in Szene. Doch der Mittelfeldakteur ließ die große Chance ungenutzt. Nur 60 Sekunden später war es Thuyl, der mit einem Schuss von der Strafraumgrenze sein Team in Führung brachte.

Aber der Vorsprung währte nur kurze Zeit. Denn nach einer Ecke, bei der sich die komplette Klever Deckung im Tiefschlaf befand, glich Mohamed Benslaiman Benktib aus. Der vollkommen überflüssige Treffer zeigte Wirkung. Kaum noch etwas lief bei der Heimmannschaft nun zusammen, so dass der TSV Meerbusch immer besser ins Spiel fand.

Bilali sorgt für die Erlösung

Erst in Durchgang zwei fand der 1. FC Kleve wieder zu seinem Rhythmus. Der Gastgeber musste allerdings noch eine brenzlige Situation überstehen, als Klein-Wiele einen strammen Fernschuss auf der Linie per Kopf abwehrte (58.). Aber danach häuften sich die guten Gelegenheiten für die Hausherren. In der 74. Minute gab es endlich die verdiente Belohnung. Einen Freistoß von Fabio Forster beförderte der aufgerückte Elidon Bilali zum 2:1 ins Tor. Pascal Hühner hätte für die Entscheidung sorgen können. Aber aus kürzester Distanz knallte der Routinier das Spielgerät nur an die Unterkante der Latte (80.). Doch es sollte für den 1. FC Kleve reichen.

Für den Kampfgeist gab’s den verdienten Lohn in Form von drei Punkten. Ein Blick auf die Ergebnisse der Konkurrenten in der Abstiegszone verdeutlicht, dass Sieg Nummer eins im neuen Jahr fast schon überlebenswichtig war. Die Sportfreunde Niederwenigern verbesserten sich mit einem 3:1 im Kellerduell beim Mülheimer FC auf Rang 15. Der Klever Vorsprung auf diesen wahrscheinlichen Abstiegsplatz beträgt gerade einmal zwei Punkte.

Punktgleich auf Platz 13 folgen die Sportfreunde Baumberg, die sich ebenfalls mit 3:1 beim Vorletzten TVD Velbert behaupteten. Mit einem Punkt Rückstand folgt der 1. FC Monheim (1:1 gegen den VfB Hilden) auf Platz 14.

Weiter geht es für die Rot-Blauen bereits am kommenden Freitagabend. Dann stellt sich die Mannschaft ab 19.30 Uhr beim Tabellenachten Ratingen 04/19 vor. Anschließend gibt der Tabellenzweite SC St. Tönis seine Visitenkarte am Bresserberg ab (Gründonnerstag, 17. April, 20 Uhr).