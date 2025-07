Kleve bangt. – Foto: Pascal Derks

1. FC Kleve gibt alle Trümpfe aus der Hand Die A-Junioren verspielen in der Qualifikation zur Niederrheinliga beim 3:3 beim Mülheimer FC in doppelter Überzahl eine Führung und sind damit fast aus dem Rennen. Die B-Junioren des Klubs sind dagegen erfolgreich.

Für die A-Junioren des 1. FC Kleve ist die Qualifikation für die Niederrheinliga in ganz weite Ferne gerückt. Nach dem 2:2 im Auftaktspiel gegen den VfB Homberg, in dem der Klever Nachwuchs erst in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen musste, reichte es jetzt beim Mülheimer FC trotz einer Zwei-Tore-Führung und doppelter Überzahl am Ende nur zu einem 3:3 (3:1).

Ein Klever Eigentor in der zweiten Minute hatte dem Gastgeber eine frühe Führung beschert. Dann sorgten Jannes Wels (7.), Amir Ernst (32.) und Jonas Eul (34.) mit ihren Treffern noch bis zum Seitenwechsel für einen komfortablen Vorsprung. Doch nach der Pause verkürzte der Mülheimer FC schnell auf 2:3 (50.). Trotzdem schien der 1. FC Kleve lange einem Sieg entgegenzusteuern. Denn der Gegner schwächte sich selbst. Gegen den Mülheimer FC wurden für eine vermeintliche Notbremse (58.) und unsportliches Verhalten (76.) zwei Platzverweise verhängt. In der Schlussviertelstunde verpassten es die Klever Talente jedoch, den entscheidenden Treffer nachzulegen oder wenigstens den Vorsprung über die Zeit zu retten. Stattdessen erzielte der Mülheimer FC bei einem Eckball noch den Ausgleich (83.).

Vielleicht Glück Nun muss der 1. FC Kleve am letzten Spieltag am kommenden Sonntag, 6. Juli, 11 Uhr, in der Heimpartie gegen den FC Kray seine Hausaufgaben machen und parallel auf Schützenhilfe der Mülheimer gegen Tabellenführer VfB Homberg hoffen, wenn er noch als Gruppensieger den Sprung in die Niederrheinliga schaffen will. Das Erreichen des Entscheidungsspiels der besten Tabellenzweiten ist ebenfalls nicht mehr möglich, weil es das Team von Dominic Trarbach nur noch auf maximal fünf Punkte bringen kann.