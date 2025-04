1. FC Kleve gewinnt wichtigen Punkt

Philipp Divis, Diwan Duyar und Luka Grlic hätten schon vor der Pause für die Führung sorgen können. Elidon Bilali vergab kurz vor dem Abpfiff nach einer Ecke von Fabio Forster mit einem Kopfball aus kurzer Distanz die große Chance zum Siegtreffer. Die Partie hatte der 1. FC Kleve in Unterzahl beenden müssen, nachdem Pascal Hühner in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen hatte. Der Routinier hatte einen Ratinger Spieler bei einem Gerangel beleidigt.

Denn der ersatzgeschwächte Gast, der in Niklas Klein-Wiele (Gelb-Sperre) und Luca Thuyl (erkrankt) seine beiden torgefährlichsten Akteure ersetzen musste, bewegte sich von Beginn an auf Augenhöhe mit dem Gegner, der vor der Saison noch zu den Titelanwärtern gezählt wurde. Die Mannschaft stand in der Abwehr sicher und setzte immer wieder offensive Nadelstiche.

Kleve glaubt an Klassenerhalt

Die Freude über das ansprechende Ergebnis hielt sich bei den Klevern zwar in Grenzen. Das Resultat war indes wichtig für das Selbstvertrauen. Die gute Leistung nährt die Hoffnung, die Dinge im Abstiegskampf wie schon in den vergangenen beiden Spielzeiten im Endspurt richten zu können. „Wir werden in der Oberliga bleiben, davon bin ich fest überzeugt“, sagt etwa Dario Gerling.

Der 23 Jahre alte Stürmer scheint auf einem guten Weg zu sein, ein Garant für den Klassenerhalt zu werden. Der Reeser zeigt nach der Winterpause klar ansteigende Form, nachdem er in der Hinrunde vieles von dem hatte vermissen lassen, was sich der 1. FC Kleve von dem Neuzugang erhofft hatte. „Dario Gerling hat sich in den letzten Wochen enorm entwickelt. Er setzt jetzt genau um, was wir von ihm verlangen“, sagt Akpinar.

Dario Gerling ist selbstkritisch genug, um zuzugeben, dass er in der ersten Hälfte der Saison hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. „Da lief es bei mir nicht gut. Ich hatte keine gute Vorbereitung, weil ich einige persönliche Probleme hatte. Ich habe mich aber in der Winterpause neu sortiert und hart an den Dingen gearbeitet, die besser werden mussten“, so der 23-Jährige, der im Sommer vom Ligarivalen SC St. Tönis gekommen war.

Gerling bleibt am Bresserberg

Und jetzt ist er auf dem besten Weg, eine Stammkraft am Bresserberg zu werden. Der Mittelstürmer erzielte in Ratingen seinen vierten Saisontreffer, der auch für ihn selbst weitaus größere Bedeutung hatte als die drei Tore, die ihm zuvor im Klever Trikot gelungen waren. Denn sein sehenswertes Kopfball-Tor war erstmals einen Punkt für seine Mannschaft wert – und eben nicht nur Ergebniskosmetik.

Dario Gerling hat in seiner kurzen Zeit bei den Senioren schon einige Stationen hinter sich. Seit der Saison 2019/20 ist der 1,98 Meter große Angreifer bereits für acht Vereine aufgelaufen. Das Image des Wandervogels will Gerling jetzt aber ablegen. „Ich habe gemerkt, dass es besser ist, den Weg bei einem Klub vielleicht länger zu gehen.“

Er hat dem 1. FC Kleve deshalb schon längst die Zusage für eine weitere Saison gegeben. Denn Dario Gerling fühlt sich wohl am Bresserberg. „Hier passt alles. Und wir haben eine Mannschaft, in der viele junge Spieler mit Potenzial stehen“, sagt er.