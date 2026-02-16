1. FC Kleve gewinnt wichtige Erkenntnisse

Kleve testete gegen den Landesligisten SG Unterrath. – Foto: Arno Wirths

Oberligist 1. FC Kleve hat am Samstag den Test bei der SG Unterrath mit 4:5 (0:4) verloren. Der Klever Trainer Umut Akpinar hat bei der Niederlage gegen den Düsseldorfer Landesligisten indes wichtige Erkenntnisse für das Rennen um den Klassenerhalt gewonnen. Die große Enttäuschung war der Auftritt der Spieler aus der zweiten Reihe. Akpinar hatte zunächst ein Team auflaufen lassen, in dem überwiegend Akteure standen, die in der Liga zuletzt nur wenige Einsätze hatten. Die Erkenntnis: Keiner dieser Spieler hat sich empfohlen.

Denn der Klever Auftritt in der ersten Hälfte war indiskutabel. Das Team lag nach groben handwerklichen Fehlern bereits nach 24 Minuten mit 0:3 zurück. Nach einem weiteren Patzer fing es sich kurz vor der Pause noch das vierte Gegentor ein.

Der Treffer wurde von Daniel Lee erzielt, der in der Hinrunde noch zum Kader des 1. FC Kleve gezählt hatte . Lee bestritt seine erste Partie für den Landesligisten und überzeugte seinen Trainer Daniel Beine. „Er hat es gut gemacht“, so Beine, der Viktoria Goch 2025 zum Bezirksliga-Titel geführt hat und seit kurzem Coach des Landesligisten ist.

Akpinar ließ zu Recht kein gutes Haar an dem Team, das er in der ersten Hälfte aufgeboten hatte. „Wir haben alles vermissen lassen“, sagte der Coach, der zur Pause sieben Stammkräfte einwechselte. Und dann lief es beim Gast, obwohl in Fabio Forster (verletzt) und Niklas Klein-Wiele (beruflich verhindert) die beiden Akteure nicht dabei waren, die im defensiven Mittelfeld gesetzt sind. Hälfte Nummer zwei ging mit 4:1 an den Oberligisten. „Da haben wir so gespielt, wie ich mir das vorstelle“, so Akpinar.

Die wichtigste Erkenntnis: Akpinar könnte eine neue Besetzung für den Angriff gefunden haben, der beim Fehlstart in die Rückrunde mit den Niederlagen in den Sechs-Punkte-Spielen gegen die Holzheimer SG (0:1) und bei der DJK Adler Frintrop (2:3) wieder einmal das Sorgenkind gewesen war . Das Klever Trainerteam probierte deshalb etwas Neues aus – Experiment geglückt.

Auf der linken Außenbahn bildeten Winter-Neuzugang Dominik Burghard , der den defensiven Part übernahm, und Elidon Bilali ein effektives und gut harmonierendes Pärchen. Auf dem rechten Flügel überzeugte Joel Agbo. Das tat auch Rückkehrer Luca Thuyl im offensiven Mittelfeld. Und als Stumspitze legte Youngster Elias Reffeling eine Partie hin, die ihn auf dieser Position zur neuen Stammkraft machen könnte.

Reffeling erzielte einen Treffer selbst, bereitete ein Tor vor und holte einen Elfmeter heraus, den Tim Haal verwandelte. Routinier Haal, nach der Pause als Sechser aufgeboten, machte vom Punkt aus seinen Hattrick perfekt und damit vergessen, dass er in Hälfte eins als Abwehrchef noch die eine oder andere Schwäche gezeigt hatte.