1. FC Kleve geht gegen den Verfolger leer aus

Alles war für ein packendes Kellerduell in der Oberliga angerichtet. 280 Zuschauer waren zum Bresserberg gekommen, darunter auch ein kleine Fan-Schar aus Baumberg, die mit Trommel und Gesängen die Sportfreunde lautstark unterstützte. „Das ist ein richtiges Sechs-Punkte-Spiel“, sagte Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve, vor dem Anpfiff.

Von Anfang an entwickelte sich eine intensive, kampfbetonte Partie im Zeichen des Abstiegskampfes. Zunächst war der Ballbesitz gleichmäßig verteilt, es war ein Mittelfeldgeplänkel vor dem Sturm. Die erste Chance besaß Kleves Diwan Duyar, der den Ball aber übers Tor schoss (9.). Es folgte Nackenschlag Nummer eins für die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar. Nach einem langen Ball schüttelte Enes Topal seinen Bewacher ab und erzielte den ersten Baumberger Treffer im Jahr 2025 (17.).

Nur zwei Minuten später der nächste Schock für die Klever, als Baris Sarikaya mit Hilfe des Innenpfostens auf 2:0 für die Sportfreunde erhöhte. „Alles muss schneller gehen“, rief Akpinar seinen Spielern zu, die in dieser Phase zu ungenau und langsam das Spiel aufzogen.

Fast wäre den Gästen sogar das 3:0 gelungen, aber Topal vergab per Kopf eine Riesenmöglichkeit (35.). Im Gegenzug scheiterte Nedzad Dragovic mit einem Freistoß von der Strafraumkante am Baumberger Torhüter Daniel Schwabke. Die Rot-Blauen erhöhten den Druck und erzielten noch vor der Pause den Anschlusstreffer. Frederik Meurs flankte von rechts punktgenau auf den Kopf von Juliano Ismanovski (39.), der das 1:2 markierte. „Die ersten 20 Minuten waren schlecht, beide Gegentore waren vermeidbar“, sagte Mewes in der Pause.

Forster schafft den Ausgleich

Nach Wiederanpfiff kamen die Gastgeber motiviert auf das Spielfeld. Kapitän Fabio Forster (47.) sorgte mit einem Schuss in die lange Ecke schnell für den umjubelten Ausgleich. Die Klever Mannschaft blieb am Drücker, Elidon Bilali (51.) stocherte nach einem Gewühl im Fünfmeterraum das Spielgerät zur 3:2-Führung über die Linie.

Doch anschließend nahmen auch die Sportfreunde Baumberg wieder am Match teil. Lukas Bludau (66.) hatte per Kopf die erste große Gelegenheit zum Ausgleich. Das 3:3 ging neun Minuten später auf das Konto von Joker Robin Schnadt, der nach einer Ecke Torjäger-Qualitäten zeigte.

Es folgte die Nachspielzeit, die man am Klever Bresserberg so schnell nicht vergessen wird. Schiedsrichter Emircan Kandemir zeigte nach einem angeblichen Handspiel von Frederik Meurs auf den Elfmeterpunkt. Kapitän Forster war damit nicht einverstanden und sah die Gelb-Rote Karte. Bis zur Ausführung verstrich geraume Zeit. Dann vollstreckte Kosi Saka eiskaltzum Siegtreffer für die Gäste, die jetzt nur noch einen Punkt Rückstand auf den 1. FC Kleve haben. Dieser wiederum hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf den 15. Platz, den aktuell der Mülheimer FC punktgleich mit den Sportfreunden Baumberg belegt. Und dieser bedeutet wahrscheinlich den Abstieg, da sich aus der Regionalliga West wohl aus dem Fußball-Verband Niederrhein entweder der Wuppertaler SV oder der KFC Uerdingen verabschieden.

„Diese Niederlage tut uns sehr weh. In der Szene, die zum Elfmeter führt, hätte der Schiedsrichter den Schubser an Frederik Meurs sehen und ahnden müssen“, sagte der Klever Coach Umut Akpinar nach dem Abpfiff.