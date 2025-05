1. FC Kleve gegen SW Essen: Mit Selbstvertrauen gegen den Angstgegner

So langsam, aber sicher entwickelt sich der 1. FC Kleve zum Favoritenschreck der Oberliga. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar ist seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum unter anderen den Tabellenvierten SC St. Tönis mit 4:1 besiegt und ein 2:2 beim Spitzenreiter SpVg Schonnebeck erreicht.

Am Freitagabend stellt sich ab 19.30 Uhr eine weitere Mannschaft am Bresserberg vor, die sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die Regionalliga macht: Kleves Angstgegner ETB Schwarz-Weiß Essen reist als Tabellendritter an. „Die Essener haben eine enorme Entwicklung genommen und fegen momentan nur so durch die Oberliga“, sagt Akpinar.

Doch auch die Rot-Blauen vom Bresserberg gehen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in die Partie. Seit fünf Spielen ist der 1. FC Kleve unbesiegt und hat sich im Kampf um den Klassenerhalt ein Polster von fünf Punkten auf die Abstiegszone zugelegt. „Natürlich wissen wir um die Stärke des Gegners. Doch auch wir haben uns im Verlauf der Serie gewaltig gesteigert. Wir wollen auf jeden Fall die Punkte in Kleve behalten. Dazu müssen wir vom An- bis zum Abpfiff hellwach sein“, so Akpinar. Seine Mannschaft hat offenbar rechtzeitig zu ihrer Bestform gefunden. Vor allem die vielen jungen Spieler haben sich mittlerweile an die Oberliga gewöhnt und liefern regelmäßig gute Leistungen ab.

„Der Aufwärtstrend ist bei meiner Mannschaft unübersehbar. Wir können Ausfälle viel besser kompensieren als es noch am Anfang der Saison der Fall war“, sagt der Trainer. Gegen Schwarz-Weiß Essen fehlen die Langzeitverletzten Henry Heynen und Jamie van de Loo. Auch Schlussmann Ahmet Taner ist nach seiner Blessur noch nicht so weit.

Nebenbei bemerkt: Einer würde sich über einen Erfolg gegen das Team aus dem Ruhrpott besonders freuen. Georg Mewes, der seit Januar 2023 als Sportlicher Leiter beim 1. FC in der Verantwortung steht. „Seit meinem Antritt in Kleve haben wir bislang gegen Schwarz-Weiß Essen ausschließlich verloren. Ich bin aber sehr zuversichtlich und glaube, dass die Negativ-Serie am Freitagabend endgültig Geschichte ist. Unsere Jungs sind nämlich extrem gut drauf“, gibt sich Mewes vor der Begegnung gewohnt optimistisch.