1. FC Kleve feiert wichtigen Heimsieg gegen Homberg Der Oberligist setzt sich hochverdient mit 3:1 gegen den VfB Homberg durch und hat nun fünf Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Pascal Hühner ebnet dem Weg zum Erfolg, ohne selbst zu treffen.

Nach feiner Vorarbeit von Pascal Hühner traf Luca Thuyl (68.) aus zentraler Position — eine sehenswerte Kombination. Und Hühner trat wenig später erneut in Erscheinung, als er von einem VfB-Verteidiger derart ungestüm umgestoßen wurde, dass der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt zeigen musste. Nedzad Dragovic (72.) trat an und verwandelte zur 2:1-Führung ins linke Eck.

Nathnael Scheffler (14.) versuchte es aussichtsreich aus der Distanz. Wenig später hätte der Homberger Justin Walker (19.) für das 2:0 sorgen können. Der Offensivakteur köpfte in der 33. Minute erneut nur knapp neben das Tor. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit waren dann aber wieder die Rot-Blauen dominant. Ein Freistoß von Luca Thuyl (35.) aus 20 Metern Entfernung wurde von VfB-Keeper Philipp Gutkowski entschärft. Ein abgefälschter Schuss von Niklas Klein-Wiele (43.) flog wenige Zentimeter am Tor vorbei, Diwan Duyar traf wenig später den Pfosten. Da hätte der Ausgleich bereits fallen können.

Doch während vom VfB Homberg, der nach dem Regionalliga-Abstieg längst im Tabellenkeller der Oberliga angekommen ist, offensiv nichts mehr kam, zeigten die Klever Spielfreude. Nach Vorlage von Mike Terfloth drückte Niklas Klein-Wiele (78.) den Ball zum3:1-Endstand über die Linie. In den Schlussminuten konnte der VfB kaum mehr Chancen herausspielen, die Rot-Blauen agierten abgeklärt.

„Bis zum Gegentreffer war ich mit der Vorstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Wir hätten schon längst das 2:0 machen können, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Zwei individuelle Fehler haben uns dann völlig aus dem Konzept gebracht. Fünf schwache Minuten haben uns den gesamten Lohn gekostet. Kleve hat in der zweiten Halbzeit seine Chancen sehr effektiv genutzt“, sagte der Homberger Trainer Stefan Janßen, der an der Seitenlinie mit einer One Love-Binde ein Zeichen für Menschenrechte, Diversität und Frauenrechte setzte.

„Wir wollten geduldig bleiben und nach vorne spielen. Das haben wir sehr bedacht gemacht. Die Tore waren sehr schön herausgespielt“, sagte Umut Akpinar. Sein Team verbesserte sich durch den Sieg auf Tabellenplatz elf. „Ich mache meiner Mannschaft heute ein großes Kompliment. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das war eine sehr souveräne Vorstellung“, so Akpinar. Der 1. FC Kleve trifft jetzt am Sonntag, 14 Uhr, auswärts auf ETB Schwarz-Weiß Essen.