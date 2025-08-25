1. FC Kleve feiert den ersten Saisonsieg

Der 1. FC Kleve hat im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg gefeiert. Der Oberligist schaffte gegen den Neuling DJK Adler Union Frintrop einen 2:1 (1:1)-Erfolg, obwohl der erste Auftritt vor eigenem Publikum in der neuen Spielzeit nicht schlechter für ihn hätte beginnen können. Denn der Gastgeber lag nach nur 40 Sekunden bereits mit 0:1 zurück.

Nach einem schnellen Ballverlust von Joel Agbo agierte der 1. FC Kleve bei der Deckungsarbeit nicht energisch genug. Yannick Reiners erzielte im Nachschuss das 1:0 für den Aufsteiger, nachdem der Klever Torhüter Henning Divis einen ersten Essener Schuss noch pariert hatte.

Die Reaktion, die das Team auf diesen frühen Rückschlag vor 350 Zuschauer in der Eroglu-Arena dann zeigte, verlangte Trainer Umut Akpinar allen Respekt ab. „Es hat mit sehr gut gefallen, wie die Mannschaft nach diesem schnellen Gegentor gespielt hat. Sie hat überhaupt nicht die Ruhe verloren und die Partie mit langen Ballpassagen in den Griff bekommen“, sagte der Klever Coach.

Seine Mannschaft erspielte sich vor dem Seitenwechsel zwar lange keine zwingenden Torchancen, weil sich die Angreifer noch zu wenig bewegten. Doch der 1. FC Kleve hatte das Spiel unter Kontrolle und ließ nur einen gefährlichen Konter der Gäste zu, die von Beginn an mit einer Fünfer-Abwehrkette agierten und nach dem frühen 1:0 noch mehr Wert auf sichere Defensivarbeit legten. Deshalb war es enorm wichtig, dass Niklas Klein-Wiele in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nach einem Eckball von Fabio Forster per Kopf der Ausgleichstreffer gelang.

Umut Akpinar war schon mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der ersten Hälfte zufrieden gewesen. „Wir haben uns im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Holzheim schon vor der Pause gesteigert. Das war gegen diesen Gegner aber auch nötig“, sagte er. Nach dem Wechsel legte sein Personal sogar noch eine Schippe drauf.

Der 1. FC Kleve stellte die vor der Pause noch relativ sichere Abwehr des Aufsteigers nun vor einige Probleme. Das lag zum einen daran, dass er in puncto Engagement und Tempo noch einmal zulegte. Doch der entscheidende Unterschied zum Auftritt in der ersten Halbzeit war, dass die Stürmer ihre Positionen jetzt ständig wechselten.

Siegtreffer als verdienter Lohn

Der verdiente Lohn dafür war das 2:1 von Nermin Badnjevic, der den Ball nach einer Flanke von Fabio Forster mit Kopf und Schulter zum 2:1 ins Tor bugsierte. Der 1. FC Kleve blieb überlegen, verpasste es aber, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Tim Haal (77.) und Dario Gerling (78., 79) ließen dabei innerhalb kürzester Zeit gute Gelegenheiten aus.

Deshalb musste in der Schlussphase noch einmal ein wenig gezittert werden. Der Aufsteiger versuchte mit Macht, wenigstens noch einen Punkt zu gewinnen. Und einige Klever Spieler mussten ihrem großen läuferischen Einsatz, den sie über weite Strecken gezeigt hatten, Tribut zollen. Doch Torhüter Henning Divis, der in der Schlussphase eine gute Essener Chance vereitelte, hielt den Sieg fest.

Und der 1. FC Kleve kann sich im Gegensatz zur vergangenen Saison über einen guten Start freuen. Vor einem Jahr stand nach zwei Partien kein Punkt auf dem Konto, jetzt sind es bereits vier. Ein erster Schritt auf dem sicherlich nicht einfachen Weg zum Ziel Klassenerhalt ist damit gemacht.

Die Mannschaft leistete dabei gegen die Aufsteiger Holzheimer SG (0:0) und DJK Adler Frintrop in der Defensive bis auf ganz wenige Ausnahmen tadellose Arbeit. Und in der Offensive läuft es auch schon erheblich besser als in der Vorbereitung, auch wenn es in personeller Hinsicht den nächsten Rückschlag gab. Juliano Ismanovski erlitt am Freitagabend beim Abschlusstraining eine Leistenverletzung. Er ist nach Daniel Lee (Haarriss in der Rippe) und Ole Kook (Leistenzerrung) schon der dritte Ausfall im vorderen Bereich. Für Juliano Ismanovski rückte Joel Agbo in die Startelf und überzeugte.

Der 1. FC Kleve hat für Dienstag, 19.30 Uhr, kurzfristig eine Freundschaftspartie beim Bezirksligisten TSV Weeze vereinbart. In der Begegnung sollen in erster Linie die Akteure spielen, die bislang keine oder kaum Einsatzzeiten erhalten haben. „Denn es ist gerade für die jungen Akteure im Kader wichtig, dass sie zu Einsätzen kommen, damit sie sich weiterentwickeln“, so Akpinar.