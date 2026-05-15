1. FC Kleve fährt mit viel Rückenwind zum taumelnden KFC Uerdingen

Der 1. FC Kleve ist wieder voll im Abstiegsrennen. – Foto: Arno Wirths

Vor wenigen Wochen waren die Fußballer des 1. FC Kleve quasi schon abgeschrieben und wurden vorschnell als Absteiger tituliert. Doch die Mannschaft bewies Moral und demonstrierte eindrucksvoll, dass sie den Verbleib in der Oberliga Niederrhein mit höchster Intensität betreibt. Das Team von Trainer Umut Akpinar legte eine beeindruckende Serie von fünf Partien hin, in denen es ungeschlagen blieb und satte elf Punkte einfahren konnte.

„Wir haben gezeigt, dass wir uns noch lange nicht aufgegeben haben.Mit solch guten Leistungen steigt man nicht ab“, sagt der Sportliche Leiter des 1. FC Kleve. In der Tat geht es in der Oberliga ganz eng zu. Sieben Mannschaften sind mehr oder weniger noch im Abstiegskampf verwickelt.

Zwar nimmt der 1. FC Kleve in der Tabelle nach wie vor einen Abstiegsrang ein, doch die Zuversicht ist deutlich größer geworden. Und Georg „Schorsch“ Mewes macht jetzt eine ganz klare Ansage an die Konkurrenz.

Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein: Sieben Klubs kämpfen um den Klassenerhalt

Nicht mehr zu retten ist der SV Biemenhorst, davor rangieren der VfB Homberg (33 Punkte), 1. FC Kleve (34) und der FC Büderich (35). Aber auch der FC Monheim, der VfL Jüchen-Garzweiler, die DJK Adler Frintrop und die Sportfreunde Baumberg sind noch längst nicht aller Sorgen ledig. „Wir schauen aber nicht auf die Konkurrenz. Uns wird keiner helfen. Wir müssen gewinnen und weiter punkten“, sagt Mewes, der insgeheim eine Rechnung aufgemacht hat. „Drei Begegnungen stehen noch an. Wenn wir aus diesen sechs Punkte holen, müsste es eigentlich reichen.“

1. FC Kleve beim KFC Uerdingen: Schwierige Aufgabe im Saisonendspurt

Am besten soll schon am Sonntag ab 15 Uhr der nächste Erfolg eingetütet werden. Doch die Aufgabe hat es in sich. Schließlich muss der 1. FC Kleve beim KFC Uerdingen antreten. Eine Mannschaft, die unbedingt den Sprung in die Regionalliga realisieren will. Doch für den Gastgeber gab es am letzten Spieltag einen gewaltigen Dämpfer, als die Elf nach einer katastrophalen Vorstellung bei der SpVg Schonnebeck eine 1:6-Klatsche bezog.

KFC Uerdingen nach 1:6-Debakel: Meisterschaftsrennen wohl verloren

Damit dürfte der KFC Uerdingen aus dem Meisterschaftsrennen so gut wie raus sein, denn der Spitzenreiter Ratingen 04/19 und der zweitplatzierte VfB Hilden haben vier beziehungsweise drei Punkte mehr auf dem Konto. Uerdingens Coach Julian Stöhr hat die Saison aber noch nicht abgehakt und fordert von seinen Kickerneine Trotzreaktion „Wir haben noch drei Spiele vor der Brust, die wollen wir alle gewinnen“, gibt er seiner Mannschaft, in der der junge Reeser Jonas Holzum Stammtorwart ist, mit auf den Weg.

Aber Stöhr hat die Rechnung ohne den 1. FC Kleve gemacht. „Uns muss man erst einmal schlagen. Wir haben bewiesen, dass wir mit allen Gegnern mithalten können“, gibt sich Georg Mewes vor dem Duell betont selbstbewusst. Und der zuletzt gezeigte Auftritt gegen den FC Büderich gibt Anlass zu ganz viel Hoffnung.

Personalnot beim 1. FC Kleve: Thuyl, Duyar und Ismanovski fehlen in Uerdingen

Die Mannschaft zeigte über 90 Minuten eine Vorstellung, die mehr als sehenswert war. Ganz stark spielte Luca Thuyl, der überall zu finden war und viele gescheite Angriffe initiierte. Aber ausgerechnet am Sonntag wird Thuyl fehlen. Er sah gegen Büderich seine fünfte Gelbe Karte und muss in Uerdingen draußen bleiben.

FC-Angreifer Diwan Duyar, der sich im Büdericher Spiel in der Anfangsphase eine Zerrung zuzog, bleibt ebenso außen vor. Zuschauen muss auch Juliano Ismanovski, der nach der Verbüßung seiner Sperre erst wieder für die letzten beiden Meisterschaftspartien gegen ETB Schwarz-Weiß Essen und den VfB Homberg Umut Akpinar zur Verfügung stehen wird. Dafür ist aber wieder Defensivmann Dominik Burghard im Kader.

Für den 1. FC Kleve gilt am Sonntag beim KFC Uerdingen also: Gas geben und nicht auf die Konkurrenz schauen.