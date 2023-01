1. FC Kleve: Erster Test am 14. Januar Oberliga Niederrhein: Der 1. FC Kleve bereitet sich auf die zweite Saisonhälfte vor.

Der Oberligist 1. FC Kleve hat zwei weitere Testspiele zur Vorbereitung auf den Rest der Saison vereinbart. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar absolviert ihren ersten Test am Samstag, 14. Januar, 14 Uhr, beim Landesligisten Mülheimer FC 97. Einen Tag später tritt der Oberligist bei der U19-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach an, die in der Jugend-Bundesliga auf dem sechsten Tabellenplatz steht. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreitet der 1. FC Kleve am Sonntag, 29. Januar, 15.30 Uhr, bei TuRU Düsseldorf, einem Konkurrenten im Abstiegskampf.