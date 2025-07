Der 1. FC Kleve war im GTestspiel gegen Uedem ziemlich neben der Spur. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve erreicht schmeichelhaftes 2:2 in Uedem Der Oberligist zeigt im ersten Vorbereitungsspiel über die volle Distanz in der ersten Halbzeit eine Leistung, die Co-Trainer Lars van Rens auch nicht entschuldigen wollte. Eine positive Nachricht gibt es aber in der Partie.

Der 1. FC Kleve hat sich im ersten Testspiel über die volle Distanz nicht mit Ruhm bekleckert. Der Oberligist kam beim A-Ligisten Uedemer SV, den er fünf Tage zuvor beim Turnier in Keppeln in einem Duell über 35 Minuten noch mit 3:0 bezwungen hatte, nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus. Co-Trainer Lars van Rens, der Coach Umut Akpinar (Urlaub) derzeit vertritt, wollte den schwachen Auftritt in der ersten Halbzeit auch nicht entschuldigen. „Natürlich stecken zwei harte Trainingswochen hinter uns. Aber trotzdem darf man sich nicht so präsentieren“, sagte er.

Gestern, 19:30 Uhr Uedemer SV Uedemer SV 1. FC Kleve 1. FC Kleve 2 2 Abpfiff Der Oberligist schenkte sich die Gegentreffer selbst ein. Beim 0:1 (28.) von Philipp Starbatty patzte Torhüter Ahmet Taner, beim 0:2 (40.), das aus einem Eigentor von Frederik Meurs resultierte, war die Abwehr bei einem Eckball nicht auf der Höhe. Das darf nicht, kann aber in einem Test passieren. Was aber nicht passieren darf, ist, dass ein Oberligist 45 Minuten lang gegen einen Kreisligisten, der seine Sache in der Defensive sicher sehr gut machte, nicht einen Hauch von Torgefahr entwickelt. Das Team agierte im Spiel nach vorne behäbig, ohne Tempo und Spielwitz. „Es hat wirklich alles gefehlt“, so van Rens.