1. FC Kleve erkämpft mit dem letzten Aufgebot in Unterzahl einen Punkt

Der 1. FC Kleve ist mit einem Punktgewinn in die Saison in der Landesliga gestartet. Der Oberliga-Absteiger erreichte vor gut 200 Zuschauern beim Neuling VfL Rhede ein 1:1 (1:1). Trainer Umut Akpinar konnte nach dem Abpfiff mit dem Punktgewinn gut leben, obwohl mehr für seine Mannschaft drin gewesen wäre. Das hatte Gründe.
Zum einen musste der Gast auf ein halbes Dutzend Stammspieler verzichten. Keeper Ahmet Taner (Urlaub), Abwehrchef Philipp Divis, Luca Thuyl, Emil Oerding, Fabian Berntsen (alle verletzt) und Nilakshan Thevanayagam (privat verhindert) fehlten. Zudem mussten in Maxim Schäfers und Steve Dzoupiap zwei weitere Akteure passen, weil sie angeschlagen waren.
Deshalb saßen gerade einmal zwei Feldspieler als Ersatz auf der Bank. Und in Jannes Wels kam der nächste A-Jugend-Spieler zu seinem Debüt in der ersten Mannschaft. Der Youngster zeigte in der Abwehr auf der rechten Außenbahn eine beachtliche Leistung. „Er hat das sehr gut gemacht“, lobte Akpinar.
Der Coach hätte es in der Pause noch „sofort unterschrieben“, wenn man ihm gesagt hätte, dass für sein Team ein Punkt herausspringen würde. Denn der 1. FC Kleve musste die zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten, nachdem sich der aus der eigenen Jugend in den Kader aufgerückte Matteo Cagnazzo innerhalb von knapp 80 Sekunden zwei Gelbe Karten eingehandelt hatte.
Der Youngster war zunächst von Schiedsrichter Mohamed Wahbi verwarnt worden, weil er nach einem Pfiff weitergespielt hatte. Mit Blick auf diese Szene monierte Akpinar, „dass der Schiedsrichter ein wenig mehr Fingerspitzengefühl hätte zeigen können“.
Wenig später blieb dem Referee aber keine andere Wahl. Er musste Cagnazzo die Ampelkarte zeigen, weil der Mittelfeldakteur zu ungestüm in einen Zweikampf eingestiegen war. Es war die einzige Szene im Spiel, in der einer der Klever Youngster richtig Lehrgeld zahlen musste.
Ansonsten machte die Mannschaft ihre Sache gut, obwohl wichtige Stützen fehlten. Sie bestimmte die Partie zunächst, hatte schon in der Anfangsphase durch Nermin Badnjevic eine gute Chance und ging früh in Führung. Badnjevic verwandelte in der zwölften Minute einen Elfmeter, nachdem Sam Jansen gefoult worden war.
Der 1. FC Kleve ließ dann Mitte der ersten Halbzeit ein klein wenig nach. „Da waren wir nicht mehr so aktiv wie in der Anfangsphase“, so Akpinar. Das wurde bestraft. Der VfL kam in der 23. Minute zum Ausgleich durch Nick Ebben, weil die Zuordnung in der Klever Defensive einmal kurz nicht stimmte.
Das blieb die große Ausnahme. Die Abwehr, in der erneut Kapitän Niklas Klein-Wiele, der in dieser Saison eine tragende Rolle in der Offensive spielen soll, in der Innenverteidigung stand, gestattete dem Gegner in Unterzahl keine nennenswerte Chance mehr. Der 1. FC Kleve ließ den VfL Rhede mit viel Laufarbeit und großem Kampfgeist nicht zur Entfaltung kommen. Am Ende wäre sogar mehr als nur ein Punktgewinn für die Mannschaft möglich gewesen.
Denn der Gast war mit einem Mann weniger auf dem Rasen dem Siegtor deutlich näher. Die besten Gelegenheiten zum 2:1 besaß Nermin Badnjevic, der erst bei einem Konter im letzten Moment an der Strafraumgrenze gestoppt wurde (81.). Wenig später stand er frei vor dem Rheder Schlussmann Lennart Brandes, scheiterte aber mit einem Heber (83.).
Umut Akpinar trauerte den vergebenen Chancen aber nicht lange nach. „Wir nehmen diesen Punkt gerne mit, auch wenn wir einen Sieg hätten schaffen können. Man kann die Mannschaft nur dafür loben, was sie in Unterzahl kämpferisch und läuferisch geleistet hat“, sagte der Coach.
Akpinar hatte vor allem gefallen, dass sein Personal sein Heil in Unterzahl nicht nur in der Defensive gesucht hatte. „Wir haben immer wieder mutig nach vorne gespielt. Schade, dass wir uns dafür nicht mit einem zweiten Tor belohnt haben“, so der Trainer. Bei der Heimpremiere kommt es jetzt zu einem Duell der Absteiger. Der 1. FC Kleve erwartet am Sonntag, 23. August, 15. Uhr, den SV Biemenhorst im Stadion am Bresserberg.