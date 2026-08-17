1. FC Kleve erkämpft mit dem letzten Aufgebot in Unterzahl einen Punkt

Das blieb die große Ausnahme. Die Abwehr, in der erneut Kapitän Niklas Klein-Wiele, der in dieser Saison eine tragende Rolle in der Offensive spielen soll, in der Innenverteidigung stand, gestattete dem Gegner in Unterzahl keine nennenswerte Chance mehr. Der 1. FC Kleve ließ den VfL Rhede mit viel Laufarbeit und großem Kampfgeist nicht zur Entfaltung kommen. Am Ende wäre sogar mehr als nur ein Punktgewinn für die Mannschaft möglich gewesen.