1. FC Kleve erfüllt im Niederrheinpokal seine Pflicht

Der 1. FC Kleve hat seine Pflichtaufgabe in der ersten Runde des Niederrheinpokals erfüllt. Der Oberligist schaffte am Sonntag einen 3:1 (2:0)-Erfolg) beim Nettetaler B-Ligisten SuS Schaag. Diwan Duyar (11.), Nermin Badnjevic (15.) und Tim Haal (61.) erzielten die Treffer für den Favoriten. Dmytro Dobrianskyi (50.) hatte mit einem Traumtor zwischenzeitlich für den Gastgeber verkürzt.

Trainer Umut Akpinar war mit dem Auftritt seiner Schützlinge zufrieden. „Solche Spiele werden in erster Linie im Kopf entschieden. Wichtig ist, dass man gegen einen Gegner aus einer tieferen Klasse die richtige Einstellung zeigt. Das war bei uns von der ersten Minute an der Fall“, sagte der Klever Coach.

Seine Mannschaft gab von Beginn an den Ton an und hatte schon in den ersten Minuten hochkarätige Chancen. „Unser einziges Manko war, dass die Abschlussquote nicht so gut war. Wir hätten deutlich höher gewinnen müssen“, sagte Akpinar.

So durfte der Gegner nach seinem Anschlusstreffer sogar kurz auf eine Überraschung hoffen. „Da hatten wir eine kurze Phase, in der wir nicht so konzentriert gespielt haben. Aber wir haben die Partie dann schnell wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Die Hauptsache ist, dass wir eine Runde weiter sind. Nur das zählt“, sagte Akpinar.

Der Coach musste in der Partie auf Leistungsträger Niklas Klein-Wiele verzichten. Der Mann für das defensive Mittelfeld fehlte aus beruflichen Gründen. Zudem saßen Mittelstürmer Dario Gerling und Außenspieler Joel Agbo, die zuletzt beim 2:3 im Test gegen den TuS Xanten zur Pause wegen schwacher Leistungen ausgewechselt worden waren, zunächst auf der Bank. „Sie haben aber nach ihrer Einwechslung wie alle Spieler ihre Sache gut gemacht“, so Akpinar.

Der 1. FC Kleve startet jetzt am kommenden Sonntag, 15.30 Uhr, mit der Partie beim Neuling Holzheimer SG in die Oberliga-Saison. „Wir haben von der Leistung her noch Luft nach oben. Gegen Holzheim muss sicherlich eine weitere Steigerung her, wenn wir dort bestehen wollen“, sagte Umut Akpinar.