 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
Der 1. FC Kleve punktet in Schonnebeck.
Der 1. FC Kleve punktet in Schonnebeck. – Foto: Jens Terhardt

1. FC Kleve effektiv: SpVg Schonnebeck kommt über Remis nicht hinaus

Oberliga Niederrhein live: Der 1. FC Kleve hat im schwierigen Auswärtsspiel bei der SpVg Schonnebeck einen Punkt geholt, der TSV Meerbusch muss zu Blau-Weiß Dingden. Am Sonntag steigt das Topspiel zwischen Ratingen 04/19 und VfL Jüchen-Garzweiler.

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niederrhein
KFC Uerdingen
VfL Jüchen
Holzheim
DJK Frintrop

Im 7. Spieltag der Oberliga Niederrhein steckt wieder eine Menge drin, denn schon am Freitag hofft der 1. FC Kleve auf Punkte beim Spitzenteam SpVg Schonnebeck. Blau-Weiß Dingden ist im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch kein Außenseiter, doch was gilt für den VfL Jüchen-Garzweiler beim Tabellenführer Ratingen 04/19? Das Überraschungsteam gastiert als Zweiter. Außerdem am Sonntagabend: Der VfB Homberg empfängt um 18 Uhr den KFC Uerdingen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Oberliga Niederrhein

>>> Folgt der Oberliga Niederrhein auf WhatsApp

________________

1. FC Kleve überrascht in Schonnebeck

Heute, 19:30 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
1
1
Abpfiff
+Video

Nach verpatztem Saisonstart war der 1. FC Kleve vor dem Gastspiel bei der SpVg Schonnebeck ordentlich unter Druck. Dem konnte die Mannschaft von Umut Akpinar Stand halten und für eine kleine Überraschung sorgen. Die Klever kamen am Schetters Busch vor fast 300 Zuschauern zu einem 1:1-Unentschieden. In einer intensiven Begegnung schossen die Gäste das erste Tor. Konnte der Schuss von Elias Reffeling zunächst noch geblockt werden, war Niklas Klein-Wiele beim Abstauber zur Stelle (19.). In der Folge blieb Kleve effektiv, während die Schwalben Probleme hatten, in die Partie zu finden. Nach der Pause lief fast nur noch Schonnebeck an, Kleve kam kaum noch zu Offensivaktionen. Nach einer Ecke vergab der 1. FC gleich zwei gute Chancen auf den Ausgleich (68.), was sich nur wenig später rächen sollte. Ein Freistoß aus 30 Metern leitete den Ausgleich ein. Flach geschossen gab es im Strafraum viel Gewusel. Letztlich drückte Marcio Elias Lopes da Silva Do Vale den Ball über die Linie. Die finalen Angriffsbemühungen der Hausherren wurden nicht mehr belohnt.

________________

Liveticker: SC St. Tönis - ETB Schwarz-Weiß Essen

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
15:30live

________________

Liveticker: 1. FC Monheim - SV Sonsbeck

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
15:00

________________

Liveticker: DJK Adler Union Frintrop

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
15:00

________________

Liveticker: Holzheimer SG - FC Büderich

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
15:30live

________________

Liveticker: VfB Homberg - KFC Uerdingen

So., 28.09.2025, 18:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
18:00live

________________

Liveticker: Blau-Weiß Dingden - TSV Meerbusch

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
15:00

________________

Liveticker: Ratingen 04/19 - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
15:00live

________________

Liveticker: VfB 03 Hilden - Sportfreunde Baumberg

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
15:30

Das ist der nächste Spieltag

8. Spieltag
Fr., 03.10.25 14:30 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SV Blau-Weiß Dingden
Sa., 04.10.25 18:00 Uhr KFC Uerdingen - Holzheimer SG
So., 05.10.25 15:00 Uhr SV Sonsbeck - VfB 03 Hilden
So., 05.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19
So., 05.10.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch - SpVg Schonnebeck
So., 05.10.25 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SC St. Tönis 1911/20
So., 05.10.25 15:00 Uhr ETB Schwarz-Weiß Essen - VfB Homberg
So., 05.10.25 15:15 Uhr SV Biemenhorst - 1. FC Monheim
So., 05.10.25 15:30 Uhr FC Büderich - DJK Adler Union Frintrop

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 026.9.2025, 21:55 Uhr
André NückelAutor