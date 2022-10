Der 1. FC Kleve musste spät das 1:1 hinnehmen. – Foto: Arno Wirths

1. FC Kleve bringt sich spät um den Sieg Der Oberligist führt beim SC Union Nettetal lange, kassiert in der 88. Minute allerdings noch den Ausgleich. Das Ergebnis ist aber durchaus leistungsgerecht. Am Mittwoch sind die Klever im Niederrheinpokal gefordert.

Oberligist 1. FC Kleve hat einen Auswärtserfolg beim SC Union Nettetal wenige Minuten vor Spielende aus der Hand gegeben. Das Team von Trainer Umut Akpinar spielte nur 1:1 (0:1). In der 88. Minute hatten die Gäste den Ausgleich kassiert. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Aber wenn dir so kurz vor Schluss ein Pingpongball vor die Füße fällt und du deshalb drei Punkte abgibst, ist das natürlich ganz bitter und frustrierend“, so der Coach. In der Tabelle tut sich so nicht viel: Die Klever stehen unverändert auf dem ersten Abstiegsplatz 16.

Akpinar hatte seine Startformation im Vergleich zum überzeugenden 2:1-Sieg gegen die Sportfreunde Baumberg nicht verändert. Danny Rankl lief im Sturm, Nathnael Scheffler im defensiven Mittelfeld und Tim Haal im Abwehrzentrum auf. Den besseren Start erwischte allerdings der SC Union Nettetal. Union-Akteur Drilon Istrefi (6.) versuchte es aus dem Rückraum, sein Schuss aber flog knapp am Tor vorbei. In der 24. Minute musste Kleves Keeper Ahmet Taner stark gegen Leon Falter parieren. Ahmetilhan Yavuz erzielte in der 28. Minute ein Abseitstor, da hatten die Klever Glück. Justin Coenen (33.) und erneut Leon Falter (36.) hätten ebenfalls für die Führung des Gastgebers sorgen können. Doch je länger die Partie dauerte, desto besser wurden die Klever. Aussichtsreiche Torchancen waren noch selten, aber immerhin nahmen die Ballbesitz-Phasen deutlich zu. „Union Nettetal war der erwartet starke Gegner, der Zuhause eine Macht ist. Das hatte ich im Vorfeld der Mannschaft auch so angekündigt“, sagte Akpinar. In der 38. Minute belohnte sich der 1. FC Kleve dann für eine kämpferische Vorstellung. Top-Stürmer Danny Rankl war von Nettetals Torwart Maxmilian Möhker unsanft zu Fall gebracht worden, der Unparteiische zeigte zurecht auf den Elfmeterpunkt. Routinier Nezdad Dragovic trat an und verwandelte sicher. „Wenn du gegen eine Mannschaft wie den 1. FC Kleve, die erfahren und abgezockt ist, mit 0:1 zurückliegst, wird es sehr schwer. Aber wir sind geduldig geblieben und immer wieder angelaufen. Wir haben an den Punkt geglaubt. Das hat sich schlussendlich ausgezahlt“, sagte Nettetals Trainer Andreas Schwan. Im zweiten Durchgang duellierten sich die Teams auf Augenhöhe, leichte Vorteile aber hatten die Klever. Allzu viele Chancen sahen die Fans jedoch nicht. Immerhin: Niklas Klein-Wiele (83.) hatte nach Vorarbeit des eingewechselten Luca Plum das 2:0 auf dem Fuß, doch sein Abschluss flog wenige Zentimeter neben das Tor. In der Schlussphase drängten dann noch einmal die Union-Akteure, und zwar mit Erfolg. Nach einer Ecke konnten die Klever nicht entscheidend klären. Pascal Schellhammer (88.) zog ab, der Ball landete abgefälscht im Netz.