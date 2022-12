1. FC Kleve blamiert sich gegen VfB Hilden Der Fußball-Oberligist zeigt die schwächste Saisonleistung und verliert mit 0:7. Die höchste Pflichtspiel-Niederlage in der Amtszeit von Trainer Umut Akpinar sorgt auch dafür, dass das Polster im Kampf um den Klassenerhalt schmilzt.

Der Oberligist 1. FC Kleve erlebte einen rabenschwarzen Spieltag. Mit 0:7 (0:4) unterlag das Team vor heimischem Publikum dem Tabellenfünften VfB 03 Hilden. Die Leistung der Rot-Blauen war dramatisch schwach. Und auch die Kulisse war trist: Nur 170 Zuschauer hatten den Weg an den Bresserberg gefunden. Wenig verwunderlich, dass Trainer Umut Akpinar nach dem Schlusspfiff angefressen war. Es war die höchste Pflichtspiel-Niederlage in seiner nunmehr fünfeinhalbjährigen Amtszeit.

Taner hatte einen Schuss von Weber in der 26. Minute noch gut pariert, beim Nachschuss von Gian-Luca Bühring aber war er machtlos. Und es wurde wenige Augenblicke später noch bitterer für die Gastgeber: Nach einem Missverständnis zwischen Tim Haal und Kai Robin Schneider durfte Talha Demir (27.) frei durchlaufen und den Ball zum 3:0 ins Tor chippen. Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte Luca Majetic (42.) nach einer Ecke sogar noch per Kopf. Da war die Niederlage schon besiegelt. „Ich habe in der Halbzeitpause gesagt, dass wir gar nicht irgendwie auf den Anschlusstreffer gehen sollen, sondern wir irgendwie Stabilität ins Spiel bringen müssen. Wir mussten einiges besser machen, vor allem die Zweikämpfe suchen und auf die zweiten Bälle gehen“, sagte Coach Akpinar. Doch die erhoffte Gegenwehr zeigten die Klever auch im zweiten Durchgang nicht.

In der 51. Minute begleitete Innenverteidiger Haal Angreifer Pascal Weber nur halbherzig, der aus spitzem Winkel für das 5:0 sorgte. Nicht weniger symptomatisch war das nächste Gegentor. Kai Robin Schneider spekulierte darauf, dass der Ball ins Toraus kullern würde. Stattdessen schnappte sich Weber den Ball, der auf Maximilian Wagener (54.) zurücklegte. Der Mittelfeldspieler traf mühelos.

Und während der 1. FC Kleve defensiv dramatisch schwach agierte, fehlte es auch in der Vorwärtsbewegung gänzlich an Kreativität. Nach Vorarbeit von Frederik Meurs versuchte es Danny Rankl (61.) zumindest mal aus der Distanz. Doch für substanziellen Widerstand fehlte dem 1. FC Kleve die Kraft. Wenig später hielt Keeper Ahmet Taner gleich mehrfach sehenswert, ehe Nils Gatzke (75.) aus dem Rückraum einschob. Die Blamage war perfekt.

„Wir wussten vorher, dass der VfB Hilden ein richtig starker Gegner ist, gegen den es auf die Intensität und den Willen ankommt. Wenn wir dann so auftreten wie wir heute, haben wir überhaupt nichts verdient. Dann haben wir keine Chance – nicht in der Oberliga, aber auch in keiner anderen Liga“, sagte Akpinar. Die bittere 0:7-Pleite wird beim Training am Dienstagabend aufgearbeitet. Da dürfte der Gesprächsbedarf wohl groß sein.

Schließlich muss dringend eine Leistungssteigerung her. Am Samstag, 16 Uhr, trifft der 1. FC Kleve auswärts auf das Kellerkind TuRU Düsseldorf. Es ist die letzte Partie vor der Winterpause. Und die Rot-Blauen müssen dringend punkten, um nicht in der Abstiegszone zu überwintern: Der Vorsprung beträgt nur noch einen Zähler.