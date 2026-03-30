1. FC Kleve bestätigt den Aufwärtstrend – fällt aber ans Tabellenende

Doch das Ergebnis ändert nichts daran, dass der 1. FC Kleve im Abstiegskampf weiter nicht aufgibt und an seine Chance glaubt. „Wir machen weiter, immer weiter. Jetzt müssen wir alles daran setzen, am Donnerstag die Partie beim TSV Meerbusch zu gewinnen“, sagte der Coach. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Anlass zur Hoffnung macht der Auftritt in St. Tönis auf jeden Fall. Der 1. FC Kleve ist fußballerisch im Aufwärtstrend, auch wenn die Tabelle das nicht bestätigt. Nur: Das Schlusslicht braucht jetzt nicht nur gute Noten in der technischen Wertung, sondern Punkte, damit die Lichter in der Oberliga nicht ausgehen.