1. FC Kleve belohnt sich in Essen nicht Der Oberligist verliert im Uhlenkrug-Stadion mit 0:3 gegen den Tabellendritten ETB Schwarz-Weiß Essen. Lange spielen die Rot-Blauen allerdings gut mit, erst in der Schlussphase der Begegnung fällt die Entscheidung.

Der Klever Übungsleiter hatte einige personelle Sorgen. Der routinierte Abwehrchef Nedzad Dragovic war erkrankt außen vor, zudem musste Außenverteidiger Kai Robin Schneider gelbgesperrt passen. So lief Dano Evrard von Anfang an im ehrwürdigen Uhlenkrug-Stadion im Essener Stadtteil Stadtwald auf. Auch Angreifer Danny Rankl kehrte nach seiner Verletzungspause in die Startelf zurück.

Die Gäste starteten engagiert in die Partie, in der Anfangsphase war der 1. FC Kleve die bessere Mannschaft. Die erste Chance aber hatten die Essener in der zwölften Minute. Nach einer Ecke köpfte Pascal Kubina den Ball nur wenige Zentimeter über das Tor. Bei einem weiteren Angriff des Gastgebers verschätzte sich wenig später der Klever Keeper Ahmet Taner beim Herauseilen, Marcello Romano (18.) verpasste nur knapp. So lag die Führung des Gastgebers in der Luft, als Frederik Lach (34.) mit einem strammen Schuss aus wenigen Metern Entfernung für das 1:0 sorgte. ETB-Angreifer Noel Futkeu (42.) hätte sogar noch vor der Pause erhöhen können. „Nach dem Rückstand haben wir ein wenig gebraucht, aber dann haben wir wieder eine starke Vorstellung gezeigt“, sagte Umut Akpinar.

Und die Rot-Blauen kamen gut aus der Pause. In der 49. Minute war Top-Stürmer Danny Rankl von Essens Torwart Stefan Jaschin im Strafraum wild umgerannt worden. Doch die Unparteiische Jennifer Groß Weege zeigte nicht auf den Elfmeterpunkt — eine äußerst fragwürdige Entscheidung. Auch der Essener Coach Damian Apfeld sprach nach der Partie von einem elfmeterwürdigen Foul, Umut Akpinar war fassungslos ob der Beurteilung.