1. FC Kleve bejubelt Sieg im Kreisderby Junioren: 1. FC Kleve jubelt, die Juniorinnen aus Warbeyen erleben eine derbe Klatsche.

Das Team von Trainer Niko Hegemann gewinnt in der Niederrheinliga der C-Junioren das Heimspiel gegen den SV Straelen mit 1:0. VfR Warbeyen kassiert in der B-Juniorinnen-Regionalliga eine 1:6-Niederlage gegen den 1. FC Köln.

Schon nach zehn Minuten ließ Mika von Lipzig die erste große Chance zur Führung aus, als er am Straelener Keeper Luis Teegelbeckers scheiterte. In der Folge hatte der SVS-Nachwuchs mehr Ballbesitz, konnte diesen jedoch nicht in Torchancen ummünzen. Nach dem Wiederanpfiff verlief die Partie ausgeglichen, ehe der Gastgeber in der Schlussphase wieder das Heft in die Hand nahm. Mika van Lipzig fand einmal mehr seinen Meister im glänzend parierenden Teegelbeckers, der sich fünf Minute vor dem Ende der regulären Spielzeit dann doch geschlagen geben musste.

FC-Trainer Niko Hegemann sprach von einem verdienten Sieg. „Wir hatten ein deutliches Chancenplus. Deshalb würde ich sagen, dass der Erfolg so in Ordnung geht. Angesichts der Tatsache, dass wirin der Defensive verletzungsbedingt umstellen mussten, haben wir auch sehr gut verteidigt“, lobte der Klever Übungsleiter.

Im Kreisderby der Niederrheinliga haben sich die C-Junioren des 1. FC Kleve auf eigener Anlage mit 1:0 (0:0) gegen den Nachwuchs des SV Straelen durchgesetzt. Ilyas Miri entschied das Aufeinandertreffen der Tabellennachbarn mit seinem Treffer in der 65. Minute. Der Klever Torjäger schoss den Ball nach einer Flanke von Tom Rogmann in den Winkel und wurde anschließend von seinen Teamkollegen gefeiert.

Am Ende war der Gegner wohl schlichtweg eine Nummer zu groß. Die B-Juniorinnen des VfR Warbey­en haben in der Regionalliga die Partie bei der U16 des 1. FC Köln klar mit 1:6 (1:5) verloren. Keine 25 Minuten waren gespielt, da kristallisierte sich bereits heraus, dass dies unter Umständen ein ganz besonders bitterer Nachmittag für die Gäste werden könnte. Zu diesem Zeitpunkt führte der 1. FC Köln nämlich bereits mit 5:0. Schlimmer kam es glücklicherweise nicht.

Nach dem frühen Führungstreffer von Nila Dzelilovic (10.) setzte der Tabellenführer zu einem Sturmlauf an. Der FC ließ innerhalb von nur acht Minuten vier weitere Treffer folgen. Dzelilovic (17./24.), Lilli Becker (20.) und Elisabeth Achsnick (23.) trafen für den Favoriten. Samantha Kurz (39.) steuerte nach Vorarbeit von Yasmeen Al Zriekat den Warbeyener Ehrentreffer bei. In Durchgang zwei setzte Becker (70.) mit dem Tor zum 6:1 den Schlusspunkt in der Partie.

Nach Ansicht von Trainer Niklas Seeger war der VfR Warbeyen allerdings bei weitem nicht so chancenlos, wie es das deutliche Ergebnis gegen den Spitzenreiter vermuten lässt. „Wir waren acht Minuten lang unkonzentriert und haben die Köpfe hängen gelassen. Das hat uns das Genick gebrochen“, sagte der Trainer des Aufsteigers. Das Ergebnis sei am Ende zu hoch ausgefallen und spiegele keinesfalls die Leistung seiner Mannschaft wider. „Wir hatten unsere Chancen und haben vor allem in der zweiten Halbzeit gut dagegengehalten“, so Seeger. Durch die Niederlage rutschte der VfR Warbeyen in der Tabelle auf den letzten Platz ab.