1. FC Kleve: Aus des KFC Uerdingen verschärft die Abstiegssorgen

Das Trauerspiel hat zumindest ein vorläufiges Ende. Regionalligist KFC Uerdingen ist zahlungsunfähig, hat am Dienstag den Spielbetrieb eingestellt und steht als Absteiger in die Oberliga fest. Für die insgesamt neun Mannschaften, die dort noch um den Klassenerhalt kämpfen, hat die Entscheidung Konsequenzen. Vier Vereine müssen sich in die Landesliga verabschieden, auch Rang 15 ist ab sofort ein Abstiegsplatz.

„Wenn man sportlich absteigt, ist das ja in Ordnung. So aber wird ein Oberligist ins Gras beißen, der wirtschaftlich vernünftig gearbeitet hat, weil ein Regionalligist dies nicht getan hat“, sagt Georg Mewes, Sportlicher Leiter des 1. FC Kleve. Der Klub vom Bresserberg gehört zum großen Kreis der Betroffenen. Die Mannschaft hat plötzlich nur noch vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, weil die rote Zone größer geworden ist.

„Man muss ja jetzt ganz einfach sehen, dass das Risiko für die Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte größer geworden ist. Wenn man sich bei den betroffenen Vereinen umhört, brodelt es da gerade ganz schön. Allein schon deshalb, weil der KFC Uerdingen ja jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal Insolvenz angemeldet hat“, sagt der Klever Vorsitzende Christoph Thyssen.

Sollte der 1. FC Kleve die Klasse halten, darf sich der Verein in der kommenden Saison immerhin auf einen Publikumsmagneten freuen. „Wir hatten in der Vergangenheit schon Meisterschaftsspiele gegen Uerdingen. Da darf man dann schon mit rund 1000 Zuschauern kalkulieren“, so Thyssen.

Der SV Sonsbeck kann die Geschehnisse rund um die Krefelder Grotenburg weitaus gelassener verfolgen. Die Mannschaft hat mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun. Dennoch lässt die Insolvenz des KFC Uerdingen Trainer Heinrich Losing keineswegs kalt. „Ich hab als Junge in der Nähe des Krefelder Stadions gewohnt und in der Bayer-Jugend gespielt. Deshalb ist die Verbindung nie abgerissen. Mir tun die Fans einfach nur leid“, so Losing.