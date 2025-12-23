1. FC Kiedrich: Eingeschlagenen Weg auch in der Rückrunde fortsetzen

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der 1. FC Kiedrich. Zum FCK hat uns Laurenz Rheingans, spielender Co-Trainer, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung im Verein ist gut, wir haben mehr Punkte erreicht als in den letzten fünf Saisons. Es kommen wieder zahlreich Leute zu Besuch auf den Sportplatz, um uns zu supporten, das macht natürlich noch mehr Spaß. Wir haben es hinbekommen, alle Spieler zu einem Team zu formen. Nur rein von der Stimmung sind wir sehr zufrieden."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Was gut läuft ist die Integration der A-Jugend-Spieler und die Kommunikation innerhalb des Vereins. Vor allem auch die Absprache zwischen A Jugend, 1B und 1A. Wir machen alles zusammen, weil für uns zählt, wir sind ein Team! Was schlecht läuft machen wir intern im Verein, aber es gibt nicht viel. Was man sagen kann ist, dass das ein oder andere Spiel verloren ging und wir dabei erkannt haben, dass wir weiter das Selbstbewusstsein der jungen Mannschaft stärken müssen."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Auf der Zugangsseite haben wir eine Personalie, wo die letzte Absprache noch aussteht. Auf der Abgangsseite haben wir zwei Spieler: Furkan Mollaoglu (zu Bosporus Eltville) und Marco Proksch (zu Igstadt ll)." Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen weiter an uns arbeiten, vor allem fußballerisch den nächsten Schritt machen, wollen weiterhin die A Jugend-Spieler mehr integrieren und ganz wichtig, so viele Punkte wie möglich holen." Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Unsere Favoriten sind TV Idstein und SG Orlen, beide Teams haben ein junges, sehr gutes Team. Wir sind gespannt auf den Meisterkampf. Wer absteigt möchten wir gar nicht kommentieren, wir schauen auf uns."