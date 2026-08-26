1. FC Kaiserslautern: "Er komplettiert unser Mittelfeld"

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Für die slowakische Nationalmannschaft läuft der Mittelfeldspieler seit der U15 auf und nahm mit der U21 im vergangenen Jahr an der U21-Europameisterschaft teil, bei der er in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz kam. Für die A-Nationalmannschaft debütierte er im März 2026 und absolvierte bisher drei Einsätze.

Der 22-jährige Slowake absolvierte seine fußballerische Ausbildung in seinem Heimatland beim slowakischen Erstligisten MŠK Žilina. Im Sommer des vergangenen Jahres wechselte Sauer zum französischen Ligue 1 Klub FC Toulouse, für die er in der vergangenen Spielzeit insgesamt 29 Spiele absolvierte.

„Mit Mario gewinnen wir einen weiteren jungen und talentierten Spieler für uns, der mit seinem flexiblen Profil zu unserer aktuellen Transferstrategie passt. Er komplettiert unser Mittelfeld als klassischer Box-to-box-Spieler, wobei er uns durch seinen Tiefgang und seine Abschlussqualitäten mehr Möglichkeiten im Offensivspiel schafft. Außerdem fügt er sich mit seiner hohen Laufbereitschaft optimal in unsere intensive Spielweise ein“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Neuzugang.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ein Teil dieses traditionsreichen Vereins zu sein. Ich möchte mich hier persönlich und sportlich weiterentwickeln, und ich bin sehr dankbar, dass mir die Verantwortlichen des FCK die Möglichkeit dafür geben. Von den Fans und der Atmosphäre hier im Stadion habe ich schon viel gehört und ich freue mich darauf, es selbst zu erleben. Ich bin ein Spieler, der viel läuft und sein Herz auf dem Platz lässt. Das möchte ich hier zeigen und gemeinsam mit der Mannschaft und den Fans eine erfolgreiche Saison spielen“, kommentierte Mario Sauer seinen Transfer.