1. FC Kaiserslautern enttäuscht, SSV Reutlingen top, St. Gallen siegt

Die erste Partie des Tages gehörte dem Jubiläumsteam: Der SSV Reutlingen eröffnete das Turnier gegen den 1. FC Kaiserslautern. Zwar gingen die Gäste durch Daniel Hanslik bereits in der fünften Minute in Führung, doch die Reutlinger ließen sich davon nicht beeindrucken. Konstantinos Markopoulos drehte die Begegnung mit einem Doppelschlag in der 26. und 37. Minute und bescherte seinem Team einen 2:1-Sieg. Damit glückte dem Oberligisten ein erfolgreicher Start ins Jubiläumsturnier.

St. Gallen überzeugt mit Effizienz und Stabilität

In der zweiten Begegnung trafen die Roten Teufel auf den FC St. Gallen. Kaiserslautern fand in diesem Spiel kaum Mittel gegen das kompakte und offensiv Spiel der Schweizer. Der FC St. Gallen gewann mit 2:0 und zeigte bereits in dieser Partie, warum er in der abgelaufenen Saison in der Schweizer Super League überzeugte.