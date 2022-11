1. FC Kaan-Marienborn: Florian Leipold bei JHV erneut wiedergewählt Zwei neue Beisitzer im Vorstandrn

46 Mitglieder begrüßte der 1. Vorsitzende Florian Leipold bei der digitalen Mitgliederversammlung 2022 und blickte daraufhin auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück.

Der zweite Aufstieg in die Regionalliga West in der jungen Vereinsgeschichte, die Qualifikation für den DFB-Pokal und der bislang tolle Saisonverlauf in der vierthöchsten Spielklasse mit dem Pokalspiel gegen den 1.FC Nürnberg als Highlight markierten das bislang denkwürdigste Jahr der Vereinshistorie. Ein ausdrückliches Dankeschön richtete der Vorsitzende dabei an die vielen Helfenden, auch an die Käner Ortsvereine.

Nachfolgend präsentierte der Geschäftsführer Finanzen Michael Pahl nach einem großen Dank an die treuen Sponsoren eine ausgeglichene Kasse. Kassenprüfer Heiko Mahle attestierte bei seinen Ausführungen anschließend eine ordnungsgemäß geführte Kasse.

Den fußballerischen Rückblick der Senioren gestaltete Jochen Trilling, beginnend mit der 2. Mannschaft. Nachdem die Reserve die Vorsaison schon auf einem ordentlichen Mittelfeldplatz beenden konnte, wurde die positive Entwicklung dank der guten Arbeit der Trainer Pjeter Krasniqi, Sascha Burbach und dem Betreuer Philipp Gatermann sowie dem stetigen Trainingsfleiß der Mannschaft fortgesetzt. Aktuell liegt die 2. Welle auf einem tollen 2. Tabellenplatz und hat am Sonntag das Spitzenspiel gegen Gurbetspor Burbach vor sich.

Beim Blick auf die 1. Mannschaft sprach der Sportliche Leiter von einer herausragenden Saison 21/22 für die Geschichtsbücher, die mit dem Sieg im Kreispokal nach Aufstieg und Pokalqualifikation noch gekrönt wurde.