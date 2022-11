1. FC ist bereit fürs Spitzenspiel Fußball-Bezirksliga: 1. FC feiert 5:0-Sieg beim FC Neuhadern

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen lässt dem FC Neuhadern beim 5:0-Sieg keine Chance und überwintert auf Rang eins. Stürmer Moritz Müller meldet sich mit zwei Toren vor dem Spitzenspiel am Samstag gegen den TSV Murnau zurück.

München – Die Wetterexperten verabschieden sich schon vom „goldenen“ Herbst, die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen wollen ihren am kommenden Wochenende hingegen vergolden. Denn dann steht das Spitzenspiel der Bezirksliga Oberbayern Süd an: 1. FC gegen TSV Murnau. Schon jetzt ist klar, dass die Garmisch-Partenkirchner nicht mehr vom Winter-Thron zu stoßen sind, egal wie das Landkreis-Derby ausgeht. Denn während die Konkurrenz vom Staffelsee nur Unentschieden spielte (siehe Bericht auf dieser Seite), feierten die Werdenfelser ihren nächsten Triumph – 5:0 beim FC Neuhadern.

Nach der 1:3-Pleite Anfang August in Murnau verließ die Mannschaft von Florian Heringer nie mehr den Platz als Verlierer. Es folgten 14 Spiele mit drei Remis und elf Siegen. So kann man auch jetzt eigentlich schon von einem goldenen Herbst beim 1. FC sprechen. Sieht auch der Coach so: „Auf jeden Fall, bei uns läuft es zurzeit sehr gut.“ War ebenso im Münchner Stadtbezirk der Fall, jedoch nicht von Anfang an. Zu Beginn taten sich die Gäste schwer, hatten ihre Problemchen auf dem engen Kunstrasen. Doch die Verkleinerungsform -chen ist absichtlich gewählt, denn größere Schwierigkeiten hatte der 1. FC mit den Gastgebern zu keinem Zeitpunkt. Am Ende hatte Heringer auf seinem Zettel magere „anderthalb Chancen“ für Neuhadern notiert. War den Gästen geschuldet, die den Kontrahenten mal tief in der eigenen Hälfte unter Druck setzten, mal kommen ließen. Diese variable Spielweise schmeckte dem FCN überhaupt nicht, Heringer hingegen bestens. „Wir waren richtig griffig.“

Und dazu wieder ausgezeichnet besetzt. Vor allem die Rückkehr von Moritz Müller – war drei Spiele nach seinem rüden Einsteigen gegen den Bad Heilbrunner Kevin Diemb gesperrt – machte sich positiv bemerkbar. „Moritz tut uns einfach gut, auch mit seiner Dynamik im Eins-gegen-eins.“ Die führte zwar am Sonntagnachmittag nicht zu einem Torerfolg, aber Müller und Co. können es ja auch anders. Bewiesen sie unter anderem beim 0:1 in Minute 36: Lukas Kunzendorf bediente Müller sehenswert per Außenristpass, und der Torjäger grätschte den Ball über die Linie. Julian Bittner stellte dann nach einem verlängerten Einwurf noch in Hälfte eins die Weichen auf Auswärtssieg – 0:2.

In Halbzeit zwei präsentierte der 1. FC eine weitere Stärke: Standardsituationen. Das 0:3 von Kunzendorf, das 0:4 von Müller – Saisontor Nummer 19 – und auch das 0:5 von Christoph Schmidt fielen nach ruhenden Bällen. „Können wir auch“, kommentierte Heringer.

Nun ist das Ziel, auf Platz eins zu überwintern, schon gesichert, das ändert aber nichts an der Vorgabe für das Derby: „Wir sind richtig heiß und wollen den Heimsieg gegen Murnau feiern.“