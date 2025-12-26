1. FC Igersheim: „Wir müssen das schnellstmöglich abstellen“

Abteilungsleiter Marcel Menig äußert sich im FuPa-Teamcheck zum 1. FC Igersheim in der Kreisliga A3 Franken, zur Vorbereitung ab Januar, zur engen Liga, zum Umbruch nach dem Aufstieg und zur klaren Zielsetzung Klassenerhalt.

Der 1. FC Igersheim startet am 20.01.2026 in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Bereits davor steht ein fixer Termin an. „Am 02.01.26 werden wir wieder am Schirmbar-Cup in Mulfingen teilnehmen“, erklärt Marcel Menig und verweist damit auf einen frühen Wiedereinstieg in den Spielbetrieb.

Die Ausgangslage in der Kreisliga A3 Franken beschreibt Menig als anspruchsvoll. „Die Liga – insbesondere der Tabellenkeller – ist sehr eng.“ Mit dem aktuellen Tabellenplatz zeigt er sich dennoch grundsätzlich zufrieden. Gleichzeitig benennt er klar die Schwachstellen. „Wir wissen aber auch, dass wir zu viele Gegentore zu einfach bekommen haben.“ Die Konsequenzen seien bereits spürbar. „Dadurch sind uns bereits einige Punkte verloren gegangen.“ Für den weiteren Saisonverlauf formuliert er eine klare Notwendigkeit: „Wenn wir in der Klasse bestehen möchten, müssen wir das schnellstmöglich abstellen.“

Umstellung nach dem Aufstieg

Der Aufstieg aus der B-Klasse bringt veränderte Rollen mit sich. „Der Aufstieg bedeutet eine große Umstellung“, so Menig. Während man zuvor häufig das Spiel bestimmte, habe sich das Bild verändert. „In der B-Klasse haben wir in den meisten Fällen das Spiel gemacht, nun ist es oftmals ein Rollentausch.“ Die Mannschaft komme zu weniger Chancen. „Wir kommen zu weniger Torchancen und müssen diese konsequent nutzen.“ Insgesamt zieht er dennoch ein positives Fazit. „Das ist uns mit 25 Toren aus 14 Spielen insgesamt gut gelungen.“

Lernen statt von Problemen sprechen

Auf die Frage nach Problemen bleibt der Abteilungsleiter bewusst sachlich. „Ich würde nicht von Problemen sprechen.“ Vielmehr gehe es um Entwicklung. „Es sind vielmehr viele Dinge, die wir noch lernen müssen bzw. an die wir uns erst gewöhnen müssen.“ Der Lernprozess sei Teil der neuen sportlichen Realität in der A-Klasse.

Klares Ziel: Klassenerhalt

Die Zielsetzung für die Rückrunde ist eindeutig formuliert. „Wir möchten weiterhin um den Klassenerhalt spielen.“ Der Schlüssel liege im gemeinsamen Auftreten. „Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir im Kollektiv weniger Gegentore zulassen.“

Keine Veränderungen im Kader

Personell bleibt es beim Status quo. „Aktuell haben wir keine Zugänge und auch keine Abgänge.“ Der 1. FC Igersheim geht damit mit dem bestehenden Kader in die zweite Saisonhälfte.

Favorit klar, Keller offen

In der Meisterfrage bezieht Menig klar Stellung. „Meister wird mit Sicherheit und absolut verdient Michelbach-Wald.“ Dahinter bleibt es spannend. „Der Tabellenkeller ist sehr eng und spannend, und alle Mannschaften haben ihre Qualitäten.“