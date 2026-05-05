 2026-04-29T13:32:52.058Z

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1. FC HUS als neuer "Werksverein": Husejnovic will in die Bezirksliga

Der 1. FC HUS geht als neuer Fußballverein im Kreis Kempen-Krefeld an den Start. Gründer Almir Husejnovic, Geschäftsführer von Auto HUS Nettetal, nennt die Bezirksliga als Ziel und plant mit einem erfahrenen Kader. Wer Trainer wird und welche Spieler kommen.

von André Nückel · Heute, 16:09 Uhr · 0 Leser
Am Niederrhein gibt es einen neuen Verein.
Am Niederrhein gibt es einen neuen Verein. – Foto: red/KI

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Im Fußballkreis Kempen-Krefeld entsteht ein neuer Verein mit ambitionierten Plänen: Der 1. FC HUS will in Viersen starten, setzt auf erfahrene Spieler aus höheren Ligen und peilt mittelfristig mindestens die Bezirksliga an. Gründer Almir Husejnovic erfüllt sich damit einen persönlichen Wunsch.

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Husejnovic erfüllt sich einen eigenen Wunsch

Der Name lässt kaum Spielraum für Spekulationen: Der neue 1. FC HUS hat eine deutliche Verbindung zur Auto HUS Nettetal. Gründer des Vereins ist Almir Husejnovic, Geschäftsführer des Unternehmens, der sich mit dem neuen Klub einen langjährigen Wunsch erfüllt.

„Ich wollte alleine einen eigenen Fußballverein gründen. Das war immer mein Wunsch“, sagte Husejnovic im Gespräch mit FuPa. Der Verein wird im Fußballkreis Kempen-Krefeld an den Start gehen und voraussichtlich in Viersen spielen. Als Spielstätte ist nach aktuellem Stand die Anlage am Brandenburger Platz vorgesehen, die sich der neue Klub wohl mit TVAS Viersen und der SG Dülken teilen wird.

Sportlich sind die Ziele klar formuliert. Der 1. FC HUS will nicht langsam wachsen, sondern möglichst schnell konkurrenzfähig sein. „Ziel ist mindestens die Bezirksliga. In den ersten drei Jahren sollten wir das schaffen“, erklärte Husejnovic. Damit ist die Richtung des neuen Vereins deutlich: Der 1. FC HUS soll nicht nur teilnehmen, sondern möglichst rasch eine größere Rolle spielen.

Erfahrung aus Oberliga und Landesliga im Kader

Auch der Trainer steht bereits fest. Neki Loga, zuletzt bei Blau-Weiß Meer Mönchengladbach tätig, soll die Mannschaft übernehmen. Husejnovic beschreibt ihn als engen Vertrauten: „Er ist ein sehr guter Freund von mir, dem ich vertrauen kann.“

Der Kader ist nach Angaben des Gründers bereits zu rund 80 Prozent zusammengestellt. Geplant ist eine Mannschaft mit etwa 20 Spielern, darunter zwei Torhüter. Auffällig ist, dass Husejnovic auf eine Mischung aus Erfahrung und jungen Spielern setzen möchte. Zum Kreis der vorgesehenen Akteure zählen unter anderem Vensan Klicic vom SSV Grefrath, der Erfahrung aus Oberliga und Landesliga mitbringt, sowie Elvedin Kaltak vom ASV Süchteln. Dazu kommen unter anderem Leon Theißen aus Giesenkirchen, den Husejnovic als jungen Spieler mit Torinstinkt beschreibt, Zacharie Mohammed Ztoti, Lorik Rashkaj, Patrick Hinz, die Brüder Veli Keskin und Salih Keskin, Frank Beyen sowie Torhüter Sebastian Grund. Der 41-Jährige Vereinsgründer wird ebenfalls selbst auflaufen.

„Wir haben als Mannschaft gute, erfahrene Spieler aus Oberliga und Landesliga. Dazu kommen viele Junge, die wir integrieren werden und die das Potenzial mitbringen, später mindestens in der Bezirksliga zu spielen“, sagte Husejnovic.

>>> Das ist Almir Husejnovic

Werksverein in der Kreisliga

Dass der Verein wegen der offensichtlichen Verbindung zur Auto HUS GmbH als eine Art Werksverein betrachtet werden könnte, sieht der Gründer gelassen. „Wegen des Namens haben wir gar keine Angst. Wir freuen uns sogar, dass wir als Auto HUS GmbH jetzt einen eigenen Verein haben, der genauso erfolgreich sein soll wie Auto HUS GmbH“, erklärte er. Fußball-Fans lehnen Werks- oder Konzernvereine im Falle von Bayer 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und vor allem RB Leipzig oftmals ab. Wie das Feedback Richtung 1. FC HUS ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

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