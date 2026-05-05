1. FC HUS als neuer "Werksverein": Husejnovic will in die Bezirksliga

Im Fußballkreis Kempen-Krefeld entsteht ein neuer Verein mit ambitionierten Plänen: Der 1. FC HUS will in Viersen starten, setzt auf erfahrene Spieler aus höheren Ligen und peilt mittelfristig mindestens die Bezirksliga an. Gründer Almir Husejnovic erfüllt sich damit einen persönlichen Wunsch.
Der Name lässt kaum Spielraum für Spekulationen: Der neue 1. FC HUS hat eine deutliche Verbindung zur Auto HUS Nettetal. Gründer des Vereins ist Almir Husejnovic, Geschäftsführer des Unternehmens, der sich mit dem neuen Klub einen langjährigen Wunsch erfüllt.
„Ich wollte alleine einen eigenen Fußballverein gründen. Das war immer mein Wunsch“, sagte Husejnovic im Gespräch mit FuPa. Der Verein wird im Fußballkreis Kempen-Krefeld an den Start gehen und voraussichtlich in Viersen spielen. Als Spielstätte ist nach aktuellem Stand die Anlage am Brandenburger Platz vorgesehen, die sich der neue Klub wohl mit TVAS Viersen und der SG Dülken teilen wird.
Sportlich sind die Ziele klar formuliert. Der 1. FC HUS will nicht langsam wachsen, sondern möglichst schnell konkurrenzfähig sein. „Ziel ist mindestens die Bezirksliga. In den ersten drei Jahren sollten wir das schaffen“, erklärte Husejnovic. Damit ist die Richtung des neuen Vereins deutlich: Der 1. FC HUS soll nicht nur teilnehmen, sondern möglichst rasch eine größere Rolle spielen.
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