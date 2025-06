1. FC Hohenacker verabschiedet Trainer zur neuen Saison

Trotz der noch bevorstehenden Relegation haben wir am vergangenen Samstag beim offiziellen Saisonabschluss bereits Abschied von unserem Trainer genommen. Mit der Vizemeisterschaft in der Kreisliga B1 und der damit verbundenen Teilnahme an der Relegation ist unser Ziel – der direkte Wiederaufstieg – zum Greifen nah.