1. FC Hohenacker glänzt, SVU top, Offensiv-Gala des SV Steinbach

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – FV Sulzbach 5:1

In Unterweissach erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration der Hausherren, die besonders rund um die Halbzeitpause ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten. Kristiyan Mihaylov (41.) brach kurz vor dem Wechsel den Bann, bevor Hamza Aras (47.) unmittelbar nach Wiederanpfiff nachlegte. Die Sulzbacher Defensive fand gegen die Angriffswellen kaum ein Mittel, sodass Silas Laruelle (57.) und Nicolai Heyduk (63.) das Ergebnis rasch in die Höhe schraubten. Die ohnehin schwierige Lage der Gäste verschärfte sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Radomir Simeonov Stanchev (76.). Zwar markierte Eduard Erdel (81.) noch den Ehrentreffer für den FV, doch Tom Oestreich (89.) setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Ein Erfolg der puren Spielfreude.

FC Welzheim – SV Allmersbach II 1:1

In Welzheim entwickelte sich ein intensives Geduldsspiel, bei dem sich beide Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Die Fans mussten bis tief in die zweite Halbzeit warten, ehe die Begegnung an dramatischer Fahrt aufnahm. Tim Schneidereit (72.) erlöste den heimischen Anhang mit der Führung und schien den FC auf die Siegerstraße zu bringen. Doch die Allmersbacher Reserve bewies ein riesiges Kämpferherz und antwortete mit unbändigem Willen. Nur vier Minuten später war es Kilian Salzmann (76.), der mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams leidenschaftlich die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keinen weiteren Treffer zu. Eine Punkteteilung, die vom Einsatzwillen beider Seiten lebte.

TSC Murrhardt – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:3

Was für ein hochemotionales Spektakel in Murrhardt! Die Zuschauer wurden Zeugen einer beeindruckenden Einzelleistung von Abdulkadir Tuga, der mit einem leidenschaftlichen Dreierpack (15., 42., 53.) die Hoffnungen der Hausherren fast im Alleingang trug. Die SGM Erbstetten/TSG Backnang II zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und hielt mit enormer Moral dagegen. Will Jorge de Sousa Carvalho Baio (27.) und Timo Häußermann (40.) drehten die Partie zwischenzeitlich sogar komplett. Auch nach dem erneuten Rückstand gab sich die Spielgemeinschaft nicht auf. Andreas Mack (66.) belohnte den unermüdlichen Offensivdrang der Gäste mit dem Treffer zum 3:3. Ein Unentschieden der puren Leidenschaft, das keinen Sieger, aber viele zufriedene Gesichter hinterließ.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – VfR Murrhardt 2:1

Ein packendes Duell, in dem die Hausherren einen Traumstart erwischten. Ferris Pressburger (8.) brachte die Spielvereinigung früh in Front und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der der VfR Murrhardt viel Herzblut in die Waagschale warf, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als Patrick Ebinger (82.) mit einer entschlossenen Aktion auf 2:0 erhöhte. Murrhardt mobilisierte noch einmal alle Kräfte und kam durch Lars Kleemann (89.) zum späten Anschlusstreffer, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit, der durch eine konzentrierte Defensivarbeit über die Zeit gebracht wurde.

TSV Sulzbach-Laufen – SK Fichtenberg 1:4

Der SK Fichtenberg präsentierte sich in Sulzbach-Laufen als extrem fokussierte Einheit. Rico Hofmann (35.) brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, doch der TSV schlug durch Ahmet Akin (69.) nach dem Seitenwechsel mit viel Wut im Bauch zurück. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz, da Jannik Paxian (71.) fast postwendend per Foulelfmeter die erneute Führung für Fichtenberg markierte. Dieser Treffer wirkte wie ein Schock für die Hausherren. Bastian Kübler (80.) und Thilo Fritz (90.) nutzten die sich bietenden Lücken in der Schlussphase konsequent aus und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein Auswärtserfolg der taktischen Disziplin.

Großer Alexander Backnang – FSV Weiler zum Stein 3:0

In Backnang sahen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren. Aristotelis Kaitelidis (40.) sorgte kurz vor der Pause für die wichtige Führung, die dem Spiel des Großen Alexander zusätzliche Sicherheit verlieh. Weiler zum Stein mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Wege durch die kompakt stehende Defensive der Gastgeber. Im zweiten Durchgang sorgte Alain Haddad (68.) für die Vorentscheidung, ehe Pascal Sirokas (90.+3) in der Nachspielzeit den emotionalen Schlusspunkt setzte. Ein Heimsieg, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und hohe Effizienz in den Abschlüssen ermöglicht wurde.

FC Viktoria Backnang – SV Steinbach 0:11

In dieser Begegnung erlebten die Fans eine regelrechte Offensiv-Gala des SV Steinbach, die in einem historischen Ergebnis mündete. Von der ersten Minute an brannten die Gäste ein wahres Feuerwerk ab. Besonders Taner Bakir ragte mit vier Treffern (24., 39., 45., 84.) aus einer spielfreudigen Elf heraus. Auch Talha Ünal (7., 46., 50.) steuerte einen Hattrick zur Dominanz bei. Jonas Kolb (3., 55.) und Arbenit Kryeziu (61., 66.) beteiligten sich ebenfalls mit Doppelpacks an diesem berauschenden Schützenfest. Die Viktoria aus Backnang geriet völlig unter die Räder und fand zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen die unbändige Angriffslust der Steinbacher. Ein Sieg der absoluten Überlegenheit.