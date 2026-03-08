 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

1. FC Hohenacker glänzt, SVU top, Offensiv-Gala des SV Steinbach

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los?

von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser
In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

TB Beinstein – SV Remshalden 1:2

In Beinstein erlebten die Zuschauer ein hochemotionales Finale, das an Dramatik kaum zu überbieten war. Paul Pfister (31.) brachte die Hausherren in der ersten Halbzeit in Front und sorgte für eine leidenschaftliche Stimmung auf den Rängen. Beinstein schien den knappen Vorsprung mit viel Herzblut zu verteidigen, doch eine unglückliche Aktion wendete das Blatt: Ein Eigentor von Charalambos Athanasiadis (74.) hauchte den Gästen neues Leben ein. In einer nervenaufreibenden Schlussphase mobilisierte Remshalden die letzten Reserven. Noah Brandhuber (90.) wurde schließlich zum Helden des Tages, als er mit der letzten Aktion den Siegtreffer markierte. Ein Erfolg der unbändigen Willenskraft, der die Beinsteiner völlig fassungslos zurückließ.

TV Weiler/Rems – VfL Winterbach 4:1

Der TV Weiler/Rems präsentierte sich als eine extrem fokussierte Einheit und legte bereits früh den Grundstein für den Heimsieg. Simon Zasinski (5.) eröffnete den Reigen nach nur wenigen Augenblicken, woraufhin Yannick Specht (20.) und Marvin Besser (33.) mit viel Zug zum Tor noch vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse sorgten. Auch im zweiten Durchgang blieb Weiler am Drücker und Simon Zasinski (56.) schraubte das Ergebnis mit seinem zweiten Treffer weiter in die Höhe. Winterbach bewies zwar Moral und kam durch Petros Gelis (64.) per Handelfmeter zum Anschlusstreffer, konnte die dominante Vorstellung der Hausherren jedoch nicht mehr gefährden. Ein Nachmittag der puren Spielfreude.

FC Kosova Kernen – Anagennisis Schorndorf 1:5

In dieser Begegnung sprach das deutliche Resultat eine eindeutige Sprache, auch wenn die individuellen Torschützen in den offiziellen Notizen diesmal im Verborgenen blieben. Anagennisis Schorndorf trat mit einer enormen Offensivlust auf und ließ den Gastgebern aus Kernen kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und hoher taktischer Disziplin dominierten die Gäste das Geschehen auf dem Platz nach Belieben. Trotz der leidenschaftlichen Gegenwehr von Kosova Kernen war die spielerische Überlegenheit von Schorndorf in fast jeder Phase der Partie spürbar. Ein Auswärtssieg der kollektiven Entschlossenheit, der die Tabellenansprüche der Gäste untermauerte.

SV Fellbach II – SV Hertmannsweiler 3:2

Dieses Spiel gehörte fast ausschließlich einem Mann: Deniz Ergen. In einer hochemotionalen Partie brachte er die Fellbacher Reserve zunächst zurück ins Spiel (27.), nachdem Marco Schäfler (24.) für Hertmannsweiler vorgelegt hatte. Trotz der Roten Karte gegen Matija Ognjenovic (34.) bewies Fellbach in Unterzahl ein riesiges Kämpferherz. Zwar brachte Luca Yannik Schneider (31.) die Gäste zwischenzeitlich erneut in Führung, doch Ergen war an diesem Tag nicht zu stoppen. Mit einem weiteren Treffer (59.) und einem nervenstark verwandelten Foulelfmeter (71.) machte er seinen Hattrick perfekt und besiegelte einen Sieg der puren Moral. Eine leidenschaftliche Willensleistung der Hausherren.

SSV Steinach-Reichenbach – VfR Birkmannsweiler 2:2

Ein packendes Duell, bei dem die Zuschauer in Steinach ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten. Birkmannsweiler startete wie die Feuerwehr und schien nach den Treffern von Meridon Samahodaj (4.) und Muammer Gözütok (23.) bereits auf der Siegerstraße. Doch der SSV Steinach-Reichenbach gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel hauchte Vily Leandre Djine Toukam (47.) seiner Elf neues Leben ein. Es folgte ein Anrennen voller Wut im Bauch, das erst in der letzten Minute belohnt wurde: Daniel Glück (90.) markierte mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich und rettete seiner Mannschaft einen Punkt der Beharrlichkeit.

SC Korb – FSV Waiblingen II 2:5

In Korb entwickelte sich ein torreiches Spektakel, das vor allem durch die individuelle Klasse von Atakan Kaya geprägt war. Zwar brachte Joel Cseledes (7.) die Heimelf früh in Führung, doch Waiblingen antwortete mit einem regelrechten Offensivwirbel. Anastasios Pantzaridis (16.) glich aus, bevor Kaya mit einem beeindruckenden Dreierpack (19., 32., 76.) die Partie fast im Alleingang entschied. Auch Selim Calcali (53.) trug sich in die Schützenliste ein. Der späte Treffer von Alex Mayer (87.) war lediglich Ergebniskosmetik für den SC Korb. Ein Auswärtserfolg der puren Effizienz, bei dem die Waiblinger Reserve ihre spielerische Überlegenheit konsequent ausspielte.

1. FC Hohenacker – SV Breuningsweiler II 5:1

Der 1. FC Hohenacker untermauerte seine Heimstärke mit einer souveränen Vorstellung gegen die Reserve aus Breuningsweiler. Von Beginn an kontrollierten die Hausherren das Tempo und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Die Gäste mühten sich zwar redlich und investierten viel Herzblut in die Zweikämpfe, fanden jedoch kaum Mittel gegen die zielstrebigen Angriffe der Heimelf. In der Schlussphase setzte Marvin Bischof (75.) mit dem Treffer zum 5:1 den emotionalen Schlusspunkt unter eine einseitige Begegnung. Ein Heimsieg, der durch Konsequenz in den Abschlüssen und eine stabile defensive Grundordnung ermöglicht wurde.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – FV Sulzbach 5:1

In Unterweissach erlebten die Zuschauer eine Machtdemonstration der Hausherren, die besonders rund um die Halbzeitpause ihre Entschlossenheit unter Beweis stellten. Kristiyan Mihaylov (41.) brach kurz vor dem Wechsel den Bann, bevor Hamza Aras (47.) unmittelbar nach Wiederanpfiff nachlegte. Die Sulzbacher Defensive fand gegen die Angriffswellen kaum ein Mittel, sodass Silas Laruelle (57.) und Nicolai Heyduk (63.) das Ergebnis rasch in die Höhe schraubten. Die ohnehin schwierige Lage der Gäste verschärfte sich durch eine Gelb-Rote Karte gegen Radomir Simeonov Stanchev (76.). Zwar markierte Eduard Erdel (81.) noch den Ehrentreffer für den FV, doch Tom Oestreich (89.) setzte kurz vor dem Abpfiff den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie. Ein Erfolg der puren Spielfreude.

FC Welzheim – SV Allmersbach II 1:1

In Welzheim entwickelte sich ein intensives Geduldsspiel, bei dem sich beide Mannschaften über weite Strecken neutralisierten. Die Fans mussten bis tief in die zweite Halbzeit warten, ehe die Begegnung an dramatischer Fahrt aufnahm. Tim Schneidereit (72.) erlöste den heimischen Anhang mit der Führung und schien den FC auf die Siegerstraße zu bringen. Doch die Allmersbacher Reserve bewies ein riesiges Kämpferherz und antwortete mit unbändigem Willen. Nur vier Minuten später war es Kilian Salzmann (76.), der mit einer entschlossenen Aktion den Ausgleich markierte. In der verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams leidenschaftlich die Entscheidung, doch die stabilen Abwehrreihen ließen keinen weiteren Treffer zu. Eine Punkteteilung, die vom Einsatzwillen beider Seiten lebte.

TSC Murrhardt – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 3:3

Was für ein hochemotionales Spektakel in Murrhardt! Die Zuschauer wurden Zeugen einer beeindruckenden Einzelleistung von Abdulkadir Tuga, der mit einem leidenschaftlichen Dreierpack (15., 42., 53.) die Hoffnungen der Hausherren fast im Alleingang trug. Die SGM Erbstetten/TSG Backnang II zeigte sich jedoch völlig unbeeindruckt und hielt mit enormer Moral dagegen. Will Jorge de Sousa Carvalho Baio (27.) und Timo Häußermann (40.) drehten die Partie zwischenzeitlich sogar komplett. Auch nach dem erneuten Rückstand gab sich die Spielgemeinschaft nicht auf. Andreas Mack (66.) belohnte den unermüdlichen Offensivdrang der Gäste mit dem Treffer zum 3:3. Ein Unentschieden der puren Leidenschaft, das keinen Sieger, aber viele zufriedene Gesichter hinterließ.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – VfR Murrhardt 2:1

Ein packendes Duell, in dem die Hausherren einen Traumstart erwischten. Ferris Pressburger (8.) brachte die Spielvereinigung früh in Front und gab seinem Team die nötige Sicherheit. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie, in der der VfR Murrhardt viel Herzblut in die Waagschale warf, um den Ausgleich zu erzwingen. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase, als Patrick Ebinger (82.) mit einer entschlossenen Aktion auf 2:0 erhöhte. Murrhardt mobilisierte noch einmal alle Kräfte und kam durch Lars Kleemann (89.) zum späten Anschlusstreffer, doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Ein Heimsieg der Beharrlichkeit, der durch eine konzentrierte Defensivarbeit über die Zeit gebracht wurde.

TSV Sulzbach-Laufen – SK Fichtenberg 1:4

Der SK Fichtenberg präsentierte sich in Sulzbach-Laufen als extrem fokussierte Einheit. Rico Hofmann (35.) brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, doch der TSV schlug durch Ahmet Akin (69.) nach dem Seitenwechsel mit viel Wut im Bauch zurück. Die Freude über den Ausgleich währte jedoch nur kurz, da Jannik Paxian (71.) fast postwendend per Foulelfmeter die erneute Führung für Fichtenberg markierte. Dieser Treffer wirkte wie ein Schock für die Hausherren. Bastian Kübler (80.) und Thilo Fritz (90.) nutzten die sich bietenden Lücken in der Schlussphase konsequent aus und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Ein Auswärtserfolg der taktischen Disziplin.

Großer Alexander Backnang – FSV Weiler zum Stein 3:0

In Backnang sahen die Zuschauer eine souveräne Vorstellung der Hausherren. Aristotelis Kaitelidis (40.) sorgte kurz vor der Pause für die wichtige Führung, die dem Spiel des Großen Alexander zusätzliche Sicherheit verlieh. Weiler zum Stein mühte sich redlich und investierte viel Energie in die Zweikämpfe, fand jedoch kaum Wege durch die kompakt stehende Defensive der Gastgeber. Im zweiten Durchgang sorgte Alain Haddad (68.) für die Vorentscheidung, ehe Pascal Sirokas (90.+3) in der Nachspielzeit den emotionalen Schlusspunkt setzte. Ein Heimsieg, der durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und hohe Effizienz in den Abschlüssen ermöglicht wurde.

FC Viktoria Backnang – SV Steinbach 0:11

In dieser Begegnung erlebten die Fans eine regelrechte Offensiv-Gala des SV Steinbach, die in einem historischen Ergebnis mündete. Von der ersten Minute an brannten die Gäste ein wahres Feuerwerk ab. Besonders Taner Bakir ragte mit vier Treffern (24., 39., 45., 84.) aus einer spielfreudigen Elf heraus. Auch Talha Ünal (7., 46., 50.) steuerte einen Hattrick zur Dominanz bei. Jonas Kolb (3., 55.) und Arbenit Kryeziu (61., 66.) beteiligten sich ebenfalls mit Doppelpacks an diesem berauschenden Schützenfest. Die Viktoria aus Backnang geriet völlig unter die Räder und fand zu keinem Zeitpunkt Mittel gegen die unbändige Angriffslust der Steinbacher. Ein Sieg der absoluten Überlegenheit.

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A4:

Es fand kein Spiel statt.

