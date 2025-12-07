1. FC Hohenacker dreht das Spiel, FC Viktoria gewinnt 5:4-Wahnsinn

SV Unterweissach II – FC Welzheim 3:4
Ein vollkommen verrücktes Spiel, das bereits in den ersten Minuten seinen wilden Charakter offenbarte. Patrick Wenzel brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Dominik Weller nach 14 Minuten das 0:2 besiegelte. Als Nico Dyrska in der 19. Minute zum 0:3 traf und Wenzel in der 28. Minute sogar das 0:4 nachlegte, schien die Partie entschieden. Doch Unterweissach begann eine beeindruckende Aufholjagd: Jannis Müllner verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:4, Ben Oestreich machte es direkt nach Wiederanpfiff mit dem 2:4 spannend. In der 82. Minute brachte Kevin Flatau sein Team mit dem 3:4 endgültig zurück ins Spiel – doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Welzheim zittert sich zu drei Punkten.
TSV Sulzbach-Laufen – SV Allmersbach II 3:4
Die Partie bot Drama pur. Philipp Weller eröffnete in der 15. Minute den Torreigen und legte nach Vorlagefehlern der Hausherren später entscheidend nach. Levin Robl erhöhte in der 32. Minute auf 0:2, doch Sulzbach-Laufen bäumte sich nach der Pause auf. Ahmet Akin traf in der 49. Minute zum Anschluss, Alexander Köngeter glich in der 62. Minute sogar aus. Die Gäste blieben jedoch eiskalt: Weller traf in der 72. Minute erneut – sein zweites Tor an diesem Tag. Marcel Hägele erzielte in der 82. Minute das 3:3, doch Weller krönte seine überragende Leistung in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer und schenkte Allmersbach II den Auswärtssieg.
FC Viktoria Backnang – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 5:4
Ein Spektakel vom Anpfiff an: Jonathan Hauser schockte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit dem 0:1. Viktoria Backnang reagierte stark – Arif Genc verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter, Raffaele Cervone stellte in der 23. Minute auf 2:1. Doch Erbstetten blieb gefährlich, Tim Pöhler glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel schien Viktoria Backnang wieder die Kontrolle zu übernehmen: Arif Akgün brachte sein Team in der 54. Minute erneut in Führung. Erneut antworteten die Gäste – Hauser mit seinem zweiten Treffer (77.) und Pascal Greiner (80.) drehten die Partie. Doch Backnang gab sich nicht geschlagen: Arif Genc erzielte in der 83. Minute das 4:4, und in einer dramatischen Schlussphase sorgte Berkay Uzun in der 90.+5 Minute für den viel umjubelten 5:4-Siegtreffer.
SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – VfR Murrhardt 5:1
Die SGM machte früh klar, wer an diesem Tag das Sagen hat. Samuel Heeb traf in der 9. Minute, Marco Bargel legte in der 15. und 22. Minute mit einem Doppelpack nach. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Tim Stein in der 44. Minute auf 4:0. Auch nach der Pause blieb Althütte/Sechselberg dominant: Bargel schnürte in der 61. Minute seinen Dreierpack. Murrhardt kam erst spät über Jan Niklas Schommer (85.) zum Ehrentreffer. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte gegen Domenic Turiaci in der 52. Minute, die den Spielfluss der Gastgeber jedoch kaum beeinträchtigte.
TSC Murrhardt – FV Sulzbach/Murr 1:2
Ein emotional aufgeladenes Spiel, das in der Nachspielzeit völlig eskalierte. Zunächst vergab Radomir Simeonov Stanchev einen Handelfmeter in der 30. Minute – TSC-Keeper Oguzhan Büyükfirat parierte stark. Murrhardt ging erst in der 64. Minute durch Drilon Gashi in Führung. Als alles nach einem Heimsieg aussah, gelang Markus Dietz in der 90.+7 Minute der Ausgleich. Doch damit war das Drama nicht vorbei: Eduard Erdel traf in der 90.+10 Minute tatsächlich noch zum 1:2 für Sulzbach. Rot sah zudem Lumbardh Voci in der 90. Minute. Ein Schlussakt voller Emotionen, Ärger und großer Jubel bei den Gästen.
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SK Fichtenberg 1:0
Ein enges, taktisch geprägtes Spiel, in dem Kleinaspach früh durch Christian Marino in der 16. Minute auf die Siegerstraße einbog. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, doch die Spvgg verteidigte die knappe Führung mit viel Einsatz und holte so einen immens wichtigen Heimsieg.
FSV Weiler zum Stein – SV Steinbach 1:3
Weiler erwischte den besseren Start und ging nach 30 Minuten in Führung. Doch Steinbach fand nach der Pause eindrucksvoll zurück. Talha Ünal glich in der 58. Minute aus, Jonas Kolb drehte die Partie in der 68. Minute, und Marius Seitter schloss in der 77. Minute zum 1:3 ab. Die Gäste belohnten sich für eine starke zweite Halbzeit mit einem klaren Auswärtssieg.