1. FC Hohenacker dreht das Spiel, FC Viktoria gewinnt 5:4-Wahnsinn

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – TSV Schornbach II 3:5

Ein torreiches Duell, das sofort an Fahrt aufnahm. Dennis Jung brachte Breuningsweiler in der 10. Minute früh in Führung, doch Schornbach antwortete druckvoll und kaltschnäuzig. Kevin Mezger drehte die Partie mit zwei Treffern in der 21. und 26. Minute, Nick Albeck erhöhte in der 34. Minute auf 1:3 und Claudio Isbaner legte in der 40. Minute zum 1:4 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Dennis Jung per Foulelfmeter (44.). Nach Wiederanpfiff setzte Sören Kanapinn in der 53. Minute das 2:5. Auch wenn Dennis Jung in der 79. Minute seinen dritten Treffer erzielte, blieb es beim Auswärtssieg.

1. FC Hohenacker – VfL Winterbach 6:3

Vor 100 Zuschauern erlebte Hohenacker einen Albtraumstart: Marco Benzinger traf in der 4. und 22. Minute, dazwischen legte Nick Dobelmann das 0:2 nach. Doch die Gastgeber bewiesen Moral. Harun Velic verkürzte mit einem Doppelschlag in der 27. und 35. Minute. Nach der Pause folgte die komplette Wende: Nick Polzin glich in der 62. Minute aus, brachte Hohenacker in der 76. Minute sogar in Führung und bereitete mit seiner Energie den Boden für Velics dritten Treffer (79.). In der 86. Minute setzte Polzin den Schlusspunkt zum 6:3 in einer Partie, die nach 0:3 völlig kippte.

FC Kosova Kernen – VfR Birkmannsweiler 2:0

Kosova zeigte Geduld und Disziplin, bevor Ardian Geci in der 60. Minute den Bann brach und das 1:0 erzielte. In der 77. Minute legte er nach und besorgte mit seinem zweiten Treffer den verdienten 2:0-Endstand. Birkmannsweiler nutzte seine Chancen nicht, während Kosova seine Möglichkeiten effizient verwertete.

SV Fellbach II – FSV Waiblingen II 3:1

Maximilian Bresic war der Mann des Tages. Er sorgte bereits in der 7. Minute für das 1:0 und erhöhte nach der Pause in der 48. Minute auf 2:0. Zwar brachte Cihan Cicek Waiblingen in der 59. Minute wieder ins Spiel, doch Bresic stellte in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer den alten Abstand her. Fellbach siegte dank eines überragenden Torjägers.

SC Korb – SV Remshalden 1:5

Korb erwischte den besseren Start, als Simon Linsenmaier in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Doch Remshalden reagierte kraftvoll: Marcel Gischnewski glich in der 17. Minute aus, Robin Illg traf in der 28. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste weiter. Adrian Becker erhöhte in der 53. Minute auf 1:3, Nico Bauer verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter und Nicolai Geiger setzte in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt. Eine klare Angelegenheit nach dem frühen Rückstand.

TV Weiler/Rems – SV Hertmannsweiler 4:3

Ein packendes Spiel mit mehreren Wendungen. Hertmannsweiler führte nach Treffern von Marco Schäfler (21.) und Boris Antic (31.) mit 0:2. Doch Weiler zeigte unglaublichen Kampfgeist: Philipp Klodt traf in der 37. Minute, und Josua Maria Cemerin glich nur drei Minuten später aus. Nach der Pause verwandelte Boris Antic einen Foulelfmeter zum 2:3 (49.). Doch wieder schlug Weiler zurück, Klodt erzielte in der 54. Minute das 3:3, und Michail Panagos drehte mit dem 4:3 in der 66. Minute das Spiel endgültig. Ein intensiver Heimsieg voller Emotionen.

SSV Steinach-Reichenbach – TB Beinstein 3:1

Beinstein startete stark und ging durch Ivan Saggio in der 10. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Steinach-Reichenbach seine ganze Offensivkraft. Tom Wagner glich in der 52. Minute aus, Vily Leandre Djine Toukam drehte die Partie in der 56. Minute und nur zwei Minuten später erhöhte Luca Haag auf 3:1. Die Gastgeber entschieden das Spiel mit einer furiosen Viertelstunde.