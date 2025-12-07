 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
1. FC Hohenacker dreht das Spiel, FC Viktoria gewinnt 5:4-Wahnsinn

Was war in den Staffeln der Kreisliga A im Bezirk Rems/Murr/Hall los? Welche Partien stehen am nächsten Spieltag an?

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.

Kreisliga A1:

SV Breuningsweiler II – TSV Schornbach II 3:5
Ein torreiches Duell, das sofort an Fahrt aufnahm. Dennis Jung brachte Breuningsweiler in der 10. Minute früh in Führung, doch Schornbach antwortete druckvoll und kaltschnäuzig. Kevin Mezger drehte die Partie mit zwei Treffern in der 21. und 26. Minute, Nick Albeck erhöhte in der 34. Minute auf 1:3 und Claudio Isbaner legte in der 40. Minute zum 1:4 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Dennis Jung per Foulelfmeter (44.). Nach Wiederanpfiff setzte Sören Kanapinn in der 53. Minute das 2:5. Auch wenn Dennis Jung in der 79. Minute seinen dritten Treffer erzielte, blieb es beim Auswärtssieg.

1. FC Hohenacker – VfL Winterbach 6:3
Vor 100 Zuschauern erlebte Hohenacker einen Albtraumstart: Marco Benzinger traf in der 4. und 22. Minute, dazwischen legte Nick Dobelmann das 0:2 nach. Doch die Gastgeber bewiesen Moral. Harun Velic verkürzte mit einem Doppelschlag in der 27. und 35. Minute. Nach der Pause folgte die komplette Wende: Nick Polzin glich in der 62. Minute aus, brachte Hohenacker in der 76. Minute sogar in Führung und bereitete mit seiner Energie den Boden für Velics dritten Treffer (79.). In der 86. Minute setzte Polzin den Schlusspunkt zum 6:3 in einer Partie, die nach 0:3 völlig kippte.

FC Kosova Kernen – VfR Birkmannsweiler 2:0
Kosova zeigte Geduld und Disziplin, bevor Ardian Geci in der 60. Minute den Bann brach und das 1:0 erzielte. In der 77. Minute legte er nach und besorgte mit seinem zweiten Treffer den verdienten 2:0-Endstand. Birkmannsweiler nutzte seine Chancen nicht, während Kosova seine Möglichkeiten effizient verwertete.

SV Fellbach II – FSV Waiblingen II 3:1
Maximilian Bresic war der Mann des Tages. Er sorgte bereits in der 7. Minute für das 1:0 und erhöhte nach der Pause in der 48. Minute auf 2:0. Zwar brachte Cihan Cicek Waiblingen in der 59. Minute wieder ins Spiel, doch Bresic stellte in der 78. Minute mit seinem dritten Treffer den alten Abstand her. Fellbach siegte dank eines überragenden Torjägers.

SC Korb – SV Remshalden 1:5
Korb erwischte den besseren Start, als Simon Linsenmaier in der 10. Minute das 1:0 erzielte. Doch Remshalden reagierte kraftvoll: Marcel Gischnewski glich in der 17. Minute aus, Robin Illg traf in der 28. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gäste weiter. Adrian Becker erhöhte in der 53. Minute auf 1:3, Nico Bauer verwandelte in der 88. Minute einen Foulelfmeter und Nicolai Geiger setzte in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt. Eine klare Angelegenheit nach dem frühen Rückstand.

TV Weiler/Rems – SV Hertmannsweiler 4:3
Ein packendes Spiel mit mehreren Wendungen. Hertmannsweiler führte nach Treffern von Marco Schäfler (21.) und Boris Antic (31.) mit 0:2. Doch Weiler zeigte unglaublichen Kampfgeist: Philipp Klodt traf in der 37. Minute, und Josua Maria Cemerin glich nur drei Minuten später aus. Nach der Pause verwandelte Boris Antic einen Foulelfmeter zum 2:3 (49.). Doch wieder schlug Weiler zurück, Klodt erzielte in der 54. Minute das 3:3, und Michail Panagos drehte mit dem 4:3 in der 66. Minute das Spiel endgültig. Ein intensiver Heimsieg voller Emotionen.

SSV Steinach-Reichenbach – TB Beinstein 3:1
Beinstein startete stark und ging durch Ivan Saggio in der 10. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel zeigte Steinach-Reichenbach seine ganze Offensivkraft. Tom Wagner glich in der 52. Minute aus, Vily Leandre Djine Toukam drehte die Partie in der 56. Minute und nur zwei Minuten später erhöhte Luca Haag auf 3:1. Die Gastgeber entschieden das Spiel mit einer furiosen Viertelstunde.

Kreisliga A2:

SV Unterweissach II – FC Welzheim 3:4
Ein vollkommen verrücktes Spiel, das bereits in den ersten Minuten seinen wilden Charakter offenbarte. Patrick Wenzel brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung, ehe ein Eigentor von Dominik Weller nach 14 Minuten das 0:2 besiegelte. Als Nico Dyrska in der 19. Minute zum 0:3 traf und Wenzel in der 28. Minute sogar das 0:4 nachlegte, schien die Partie entschieden. Doch Unterweissach begann eine beeindruckende Aufholjagd: Jannis Müllner verkürzte nur zwei Minuten später auf 1:4, Ben Oestreich machte es direkt nach Wiederanpfiff mit dem 2:4 spannend. In der 82. Minute brachte Kevin Flatau sein Team mit dem 3:4 endgültig zurück ins Spiel – doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen. Welzheim zittert sich zu drei Punkten.

TSV Sulzbach-Laufen – SV Allmersbach II 3:4
Die Partie bot Drama pur. Philipp Weller eröffnete in der 15. Minute den Torreigen und legte nach Vorlagefehlern der Hausherren später entscheidend nach. Levin Robl erhöhte in der 32. Minute auf 0:2, doch Sulzbach-Laufen bäumte sich nach der Pause auf. Ahmet Akin traf in der 49. Minute zum Anschluss, Alexander Köngeter glich in der 62. Minute sogar aus. Die Gäste blieben jedoch eiskalt: Weller traf in der 72. Minute erneut – sein zweites Tor an diesem Tag. Marcel Hägele erzielte in der 82. Minute das 3:3, doch Weller krönte seine überragende Leistung in der 90. Minute mit seinem dritten Treffer und schenkte Allmersbach II den Auswärtssieg.

FC Viktoria Backnang – SGM Erbstetten/TSG Backnang II 5:4
Ein Spektakel vom Anpfiff an: Jonathan Hauser schockte die Hausherren bereits in der 1. Minute mit dem 0:1. Viktoria Backnang reagierte stark – Arif Genc verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter, Raffaele Cervone stellte in der 23. Minute auf 2:1. Doch Erbstetten blieb gefährlich, Tim Pöhler glich kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel schien Viktoria Backnang wieder die Kontrolle zu übernehmen: Arif Akgün brachte sein Team in der 54. Minute erneut in Führung. Erneut antworteten die Gäste – Hauser mit seinem zweiten Treffer (77.) und Pascal Greiner (80.) drehten die Partie. Doch Backnang gab sich nicht geschlagen: Arif Genc erzielte in der 83. Minute das 4:4, und in einer dramatischen Schlussphase sorgte Berkay Uzun in der 90.+5 Minute für den viel umjubelten 5:4-Siegtreffer.

SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg – VfR Murrhardt 5:1
Die SGM machte früh klar, wer an diesem Tag das Sagen hat. Samuel Heeb traf in der 9. Minute, Marco Bargel legte in der 15. und 22. Minute mit einem Doppelpack nach. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Tim Stein in der 44. Minute auf 4:0. Auch nach der Pause blieb Althütte/Sechselberg dominant: Bargel schnürte in der 61. Minute seinen Dreierpack. Murrhardt kam erst spät über Jan Niklas Schommer (85.) zum Ehrentreffer. Überschattet wurde die Partie von einer Gelb-Roten Karte gegen Domenic Turiaci in der 52. Minute, die den Spielfluss der Gastgeber jedoch kaum beeinträchtigte.

TSC Murrhardt – FV Sulzbach/Murr 1:2
Ein emotional aufgeladenes Spiel, das in der Nachspielzeit völlig eskalierte. Zunächst vergab Radomir Simeonov Stanchev einen Handelfmeter in der 30. Minute – TSC-Keeper Oguzhan Büyükfirat parierte stark. Murrhardt ging erst in der 64. Minute durch Drilon Gashi in Führung. Als alles nach einem Heimsieg aussah, gelang Markus Dietz in der 90.+7 Minute der Ausgleich. Doch damit war das Drama nicht vorbei: Eduard Erdel traf in der 90.+10 Minute tatsächlich noch zum 1:2 für Sulzbach. Rot sah zudem Lumbardh Voci in der 90. Minute. Ein Schlussakt voller Emotionen, Ärger und großer Jubel bei den Gästen.

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach – SK Fichtenberg 1:0
Ein enges, taktisch geprägtes Spiel, in dem Kleinaspach früh durch Christian Marino in der 16. Minute auf die Siegerstraße einbog. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, doch die Spvgg verteidigte die knappe Führung mit viel Einsatz und holte so einen immens wichtigen Heimsieg.

FSV Weiler zum Stein – SV Steinbach 1:3
Weiler erwischte den besseren Start und ging nach 30 Minuten in Führung. Doch Steinbach fand nach der Pause eindrucksvoll zurück. Talha Ünal glich in der 58. Minute aus, Jonas Kolb drehte die Partie in der 68. Minute, und Marius Seitter schloss in der 77. Minute zum 1:3 ab. Die Gäste belohnten sich für eine starke zweite Halbzeit mit einem klaren Auswärtssieg.

Kreisliga A3:

Es fand kein Spiel statt.

Kreisliga A4:

Es fand kein Spiel statt.

