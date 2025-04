1. FC Hirschkamp feiert vorzeitige Meisterschaft.

Der 1. FC Hirschkamp krönt eine herausragende Saison mit dem vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga B Oberhausen/Bottrop. Bereits mehrere Spieltage vor Saisonende ist der Verein mathematisch nicht mehr einzuholen und darf sich somit offiziell Meister nennen.

Nach einer Spielzeit voller Leidenschaft, Teamgeist und harter Arbeit steht fest: Der 1. FC Hirschkamp ist verdienter Aufsteiger. Trotz mancher Rückschläge und Herausforderungen hat die Mannschaft nie den Glauben an sich verloren und Woche für Woche aufs Neue bewiesen, was in ihr steckt.